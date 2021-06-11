打鼓嶺坪輋一間五金店，昨午遭消防處突擊巡查後，被指儲存過量第五類危險品，男負責人涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》，面臨被消防處檢控。

消防處昨日下午二時三十分在坪輋一間五金店內進行突擊巡查，發現約483公升懷疑第五類危險品，包括天拿水、白電油、士叻水、松節油及火水等，懷疑五金店的一名男負責人與案件有關，涉嫌違反《危險品條例》，消防處將考慮檢控男負責人。消防處事後已將涉案的懷疑第五類危險品檢走。

消防處表示，會主動對化工原料店、五金店及有機會貯存危險品地點進行突擊巡查，如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而貯存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。

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