深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨晚約6時40分，展開代號「雷霆 2021」（THUNDERBOLT 2021）及「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查荔枝角道246號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，拘捕一名59歲姓吳男負責人涉嫌經營賭博場所及一名50歲姓吳女子涉嫌管理賭博埸所，警員將向他們提出檢控。另外，3名男子、6名女子及3名內地男子，年齡介乎30至66歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女亦同時涉嫌違反限聚令（第599G章）收到定額罰款通知書。行動中，警員撿獲6副麻雀，3張電動麻雀枱及約1萬8千元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

觀塘警區特別職務隊聯同東九機動部隊根據線報及經深入調查後，昨午約5時展開代號「雷霆 2021」（THUNDERBOLT 2021）及「勇爵」（BRAVEDUKE）的打擊罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道55號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。拘捕一名45歲姓廖男子，涉嫌「管理賭博場所」。另外6名男子及兩名外籍女子，年齡介乎19至61歲，則涉嫌在賭博場所內賭博。他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章）收到定額罰款通知書。行動中，共撿獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約一千元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

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