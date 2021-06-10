高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方無理截查，更被辱罵「死肥婆」，並被粗暴反鎖拖行，最終以涉嫌「阻差辨公」被捕，事件中她疑受驚過度致早產誕下兒子振凱，兒子未足月出生要瞓氧氣箱情況一度不樂觀，直至3月才院。事隔5個月，劉女昨遭警方控以一項「阻礙公職人員執行公務」罪，於本月24日上午於九龍城裁判法院提堂。其姐稱，對突然被控告「妹妹有小小激動同擔心」。

42歲的劉女士，於今年1月20日於土瓜灣住所樓下遇警員截查，期間遭辱罵「死肥婆」，更被粗暴地反鎖拖行，當日她不適入院，其後疑受驚過度，懷孕7個月的她入院3日後大量出血並早產誕下兒子。事件中劉女被警方以涉嫌阻差辨公拘捕，其後獲保釋。劉女其後向警方投訴，警方拒就事件道歉，警務處長鄧炳強僅向她致以慰問。

劉女士其後出院，但兒子十分虛弱，她為兒子取名振凱，希望他振作凱旋回家，至3月底，振凱終於出院回家，但因患小腸氣於上月底入院接受手術，現已回家。

昨日下午，劉女士到警署辨理續保手續時，獲警方通知落案控告她一項「阻礙公職人員執行公務」罪，對突然被控告，她感到愕然和不安。

警方指，紅磡分區巡邏小隊人員於1月20日下午約2時在永耀街進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，其間截查一名42歲姓劉女子並要求該名女子出示身分證明文件，但該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，經人員勸喻後該名女子仍不合作，人員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身分證明文件，案件交九龍城警區刑事調查隊第七隊調查，經諮詢法律意見後，該名被捕女子於6月10日被控以一項「阻礙公職人員執行公務」罪，案件將於6月24日於九龍城裁判法院提堂。

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