《蘋果》兩日前獨家踢爆，元朗大棠有機生態園後山驚現超級「屎坑」，政府人員連番視察未有作為，遭村民鬧爆「做騷」。至今日，終有政府吸糞車到場處理。記者現場視察，發現3部吸糞車到場吸糞，僅僅一小時糞缸便爆滿要駛走。吸糞後「屎坑」水位僅跌一吋，漂浮物略減，現場依然臭氣熏天。據知，今早漁護署人員入過大棠生態園接觸負責人，未知會否檢控。

今午2時許，三輛「AM」字頭車牌的吸糞車到場，吸走「屎坑」內的漂浮物，十數人在旁監視。然而至下午3時半左右。三部吸糞車糞缸便爆滿需要駛走。

記者其後靠近視察，發現吸糞後的「屎坑」漂浮物略減，邊依然有不少排泄物和蛆蟲漂浮，現場繼續臭氣熏天。從池邊一塊大石可見，吸糞前後水位相差僅約1吋，糞池依然深不見底。記者上前查問吸糞工作是否已經完成，有身穿食環署制服人員表示不方便回應。

另有現場消息指，政府車輛吸糞期間，一輛掛有中港牌的四驅車曾駛至，在糞坑附近山坡停泊，車內有人視察吸糞過程。據知，有關車輛為十八鄕鄉事委員會前主席梁福元的座駕。

《蘋果》正向地政總署、食環署以及漁護署查詢，等候回覆。

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