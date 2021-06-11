假冒滙豐銀行的「網絡釣魚」短訊近日肆虐，雖然滙豐銀行周一（7日）起一連4日發出新聞稿提醒客戶，以免誤墮騙局，但連日均有市民中招被騙走血汗錢，引起網上一片熱議。警方過去一個月接獲至少49宗涉及假冒銀行及電子平台的騙案，昨晚更有6旬男子不慎點入假網站，遭騙徒提走戶口內275萬元。

滙豐銀行本月7日至10日一連四日發出新聞稿，提示客戶慎防偽冒滙豐的手機短訊及網站，指該手機短訊提示收件人如未有新增收款人，需點擊連結至偽冒網站。滙豐強調偽冒手機短訊及網站與滙豐並無任何關係，提醒客戶收到類似的偽冒手機短訊，不要點擊任何連結，亦不應向可疑網站提供任何個人資料。

滙豐重申，滙豐網址為http://www.hsbc.com.hk，滙豐正與有關方面合力關閉偽冒網站，客戶如有懷疑，可致電滙豐個人客戶服務熱線 2233 3000，亦可以直接報警。

據了解，騙徒所使用的「網絡釣魚」短訊，是經滙豐銀行的電話號碼發出，令人不虞有詐直接點擊。受害人之後會被轉至偽冒網站，並被要求輸入銀行電子平台的用戶名及密碼，騙徒之後便可控制受害人戶口，將銀行戶口內的金錢全數轉走。

一名63歲姓劉男子昨晚報案，指收到懷疑假冒銀行網站電話短訊，點入連結後去到一個銀行網站，並輸入網上銀行戶口的資料，不久後發現戶口遭人登入，並被提走275萬元。據悉，事主接收到假冒滙豐銀行的短訊。

金管局亦留意到相關騙案，周二出新聞稿指滙豐銀行已向金管局匯報事件，呼籲任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568