今年至今，秀茂坪警區接獲14宗地盤盜竊案舉報，總值約32萬，當中3宗發生於4至5月，賊人以同一手法，針對啟德發展區一個私人住宅地盤，趁中午食飯時間人流較少，假扮地盤工人潛入地盤偷取建築材料包括電燈組件。警方昨午在地盤外埋伏，發現兩名目標疑犯離開地盤即上前拘捕，在他們背囊內搜出贓物，其中一人聲稱收取400元酬勞協助搬運，兩人涉盜竊被扣查。

警方表示，3宗發生於4至5月的地盤盜竊案，涉及損失約18萬元，經情報收集及翻查大量CCTV片段後，發現案件有共通犯案手法，賊人趁中午食飯時間地盤人流較少，扮成地盤工人，在地盤周邊較隱閉的地方剪開圍板接駁位潛入地盤，盜取建材。警方鎖定兩名疑犯，昨日中午12時許在地盤外埋伏，發現兩人離開地盤即上前拘捕。

被捕兩名男子分別64歲及72歲，探員在他們的背囊搜出約1.2萬元電燈組件，包括30個燈泡、插座、112個斷路器，在警誡下，64歲疑犯承認盜竊，另一人只稱收取對方400元報酬負責搬運，案件由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

警方提醒建築工程公司提高警覺，留意有否陌生人進入地盤，尤其中午或深夜時分，同時應加強保安，存放在地盤的組件應穩妥鎖好。建築公司及建材零售商亦應避免收買不明來歷組件，以免協助不法之徒處理贓物而負上刑責。

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