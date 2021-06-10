延遲一年的歐國盃周六凌晨開鑼，料將掀起新一輪賭波潮，非法賭博網站投注爆升，有非法賭博集團看準疫情下市民不出戶，公然走入公共屋邨上樓派傳單吸客，爭奪數以十億元巨額賭款，位於荃灣石圍角邨更成重災區，居民指每周多次被陌生人上門派發賭博傳單，有居民擔心子女多留在家中避疫，悶到發慌，抵受不住賭波誘惑，沉淪賭海，有關注賭博團體促警方加強打擊行動，遏止賭風。

賭博傳單於兩星期前入侵石圍角邨，有居民稱出門口即見鐵閘或鐵閘門罅插着賭博傳單，當時有人當垃圾扔掉，豈料過了兩三日又見傳單插於鐵閘，居民不勝其煩，曾向區議員投訴，但問題未見收歛，反而近日臨近歐國盃開鑼，情況越來越猖獗。

記者到達居民所指經常被插有傳單的石芳樓及石蓮樓查看，發現不少單位鐵閘都插着不同的傳單，除賭博傳單、另有賣私煙、放貸及鋁窗工程的傳單，其中賭博傳單全用粉紙彩色印製，分外搶眼，內容提到「娛樂網 經營十年信譽 線上博奕娛樂網龍頭」，並標明「全球體育賽事」、「當天中 馬上當天領 五分鐘之內到達您戶頭」。

石芳樓居民卓女士透露，近一、兩星期，常見到有傳單「攝」在鐵閘外，感覺非常滋擾，「有時開門都會見到幾張，污糟呀嘛」，她稱派發傳單人士一般偷偷摸摸，她沒從遇見過，希望大廈保安多加巡查，防止陌生人上樓。另一居民張先生指，受疫情影響，兒子嚴重開工不足，多了在家時間，擔心受傳單誘惑，參加賭博活動。

石蓮樓街坊郭女士亦指自疫情後，收到的傳單不絕，今年五月起最誇張，時常都要清走一疊傳單，她估計是疫情下，人人「搵食艱難」，很多人足不出戶，賭博集團看中這批準客戶，頻頻上公屋派傳單「吸客」。

其實近日國際足球盛事浪接浪，繼歐國盃後，周日美洲國家盃又在巴西舉行，據亞洲賽馬聯盟日前發表調查報告指，港人去年疫情期間經非法賭博網站投注賽馬及運動項目大增一至兩成，估算非法集團利潤可能超過一百五十億港元，引來海外莊家覬覦，當中八成足球投注者是即場投注。

監察賭風聯盟召集人鄧耀祖表示，本港賭波人數已將近超越賭馬人數，越是國際足球大賽，賭風越盛，近年受疫情影響，酒吧關閉，市民多在家睇波，不排除非法賭博集團上門派傳單招客，促請房署把好保安關，警方亦加強打擊，遏止賭風。

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