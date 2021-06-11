「權力喺佢哋（控方）嗰邊，佢哋想點做都得啦。」新巴車長張浩然於去年九龍大遊行向馬路上警察響按，日前被判不小心駕駛罪成。事後他接受《蘋果》專訪，憶述遭多次更改控罪，更不忿警方拘捕他後命令脫光搜身，坦言感被侮辱，指警方及控方「有權用盡」。他不評論案件是否政治檢控，但強調無悔當日舉動，認為其案件「歷史自有公論」，表明考慮上訴，另勉勵有案在身的同路人：「有啲嘢你係堅持嘅，就堅持落去，上訴又好，咩都好，堅持啦。」

記者：馮智敏 攝影：周子惇

被判100小時社會服務令的張浩然（37歲），翌日（9日）在家受訪，稱正考慮上訴。事實上，其控罪遭一改再改，由危駕被捕，再涉藏有攻擊性武器，終上庭時只被控一項不小心駕駛。控方再提堂時，改控他在油麻地彌敦道危駕；警方翻查6日巴士閉路電視片段，發現他曾在薄扶林道沒雙手握軚盤，加控不小心駕駛。

「佢哋睇咗咁多個鐘數嘅片，先至搵到一個位話我不小心駕駛，我覺得不意外吖。」最終裁判官裁決時將危駕改為不小心駕駛，裁定張兩項不小心駕駛罪成。身為被告，他一直感覺肉隨砧板上，「權力喺佢哋（控方）嗰邊，佢哋想點做都得啦。」

沒辦法的還包括被警方侮辱搜身，張憶述被捕當日，無被要求驗毒、驗血，反而在問話室被命令脫光搜身，「我唔係藏毒，我唔係藏械，之後先話我有士巴拿，但之前已做呢個步驟，我唔明囉。」但他惟有照做，「咁人哋係叫警察吖嘛……我唔遵從嘅話，會唔會又俾佢哋告多一條阻差辦公呢」。事後他亦沒考慮投訴，因相信投訴不會成立，「好明顯個社會形勢話畀大家知，有權嘅人就用佢用到盡」。

對於一度被指藏有攻擊性武器，張坦言：「唔明白點解警方會話係」，他指起碼過半數新巴車長，都會帶備士巴拿，用來調校倒後鏡，以觀察乘客上落車及切線之用，「冇可能下下都打去工程部搞塊鏡，冇人睬你。」但他坦承當日在彌敦道向警長張繼安、即藝人張繼聰胞弟等警察舉中指，自己要學習控制情緒。

社會運動中發生多宗交通事件，包括的士司機鄭國泉涉在深水埗撞斷少女腳，被民主黨許智峯私人檢控，律政司終介入求撤控獲法庭接納。張不評論律政司做法，但稱：「點解一個的士司機喺一堆人群示威中，如果係恐懼嘅話，唔係停車，留喺車廂裡面，反而操控架車撞人呢？連不小心駕駛都唔成立，我又覺得好奇怪。」不過他稱：「一笑置之啦，呢個社會變到乜嘢地步，我相信明眼人都心照。」

「社會運動發生到而家，好多人會質疑好多案件嘅判決，我呢個案件已經判決咗，都係留畀公眾去評估，歷史自有公論。」案件暫告一段落，張寄語因社會運動而要上庭的同路人堅持，「人在做，天在看」。

「如果要留喺香港就冇選擇㗎喇。」眼見現時社會環境，張表示無奈，只盼香港還有公義，所有被告也能得到公平審訊，「我哋要相信我哋嘅司法制度係獨立㗎嘛。」語畢他也忍俊不禁。

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