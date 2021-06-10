歐國盃臨近，今次荃灣石圍角邨公然有賭波集團入侵上樓派傳單，暴露保安鬆懈問題，有石圍角居民批評如同無掩雞籠，其實居民指一直以來有陌生人上樓派各式各樣傳單，除了非法賭博亦有高利貸傳單，甚至貴利佬上門追債，有區議員表示，公屋大廈有多個出入口，一個保安難以兼顧，導致出現保安漏洞，希望房署增加人手，杜絕保安漏洞。

荃灣區區議員賴文輝表示，石圍角邨大部份大廈均有幾個出入口，保安難以堵塞出入口漏洞，杜絕問題，但如果居民發現有可疑人士，應即時與保安聯絡，將相關人士驅趕。另一區議員文裕明表示，不法份子派人上樓派傳單司空見慣，已多次責成房署管理公司加強堵截，但未見改善，他最擔心是上樓追債事件，對居民構成直接威脅，並試過大耳窿多次誤中副車，搞錯門牌噴錯油，希望保安把好關。

其實入侵公屋的傳單五花八門，除非法賭波傳單，兜售私煙及放貸的最多，私煙傳單更寫明落單電話和折扣，以萬事發藍莓為例，10包香煙僅售370元，比正價6000元便宜230元。據知，傳單在公屋杜之不絕，除了關乎保安漏洞外，還涉及籠裏雞作反，有居民稱鄰居為賺三、四百元，竟兼職派傳單，即使被保安撞破，因是住客一般不了了之。

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