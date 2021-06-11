「好嬲，我一定唔會認罪，我冇做錯事」。事件拖拉5個月，警方昨於劉女士到警署續保時，正式落案控告她一項「阻礙公職人員執行公務」罪 ，令她大感憤怒，她今日已申請法援，揚言「申請到批為止」。 劉女士擔心，若最終被判罪成，或面對最高兩年的監禁刑罰，將錯過兒子的成長黃金期。

高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方無理截查，更被辱罵「死肥婆」，並被粗暴反鎖拖行，最終以涉嫌「阻差辨公」被捕。劉女士入院3日後出現大出血，早產兩個多月誕下兒子振凱。

劉女士接受《蘋果》專訪指，今日已到法律援助處申請法援，對方承諾3個月內回覆，「如果唔批會再申請，申請到批為止」。劉女士憶述，昨到警署報到時，獲警員通知正式被落案起訴，令她感愕然，她推斷「因為搞大咗件事，警方無理由認衰仔」。她不滿，警方行動直接導致她早產，直今仍欠她一句道歉，受害人卻無辜被控告，令原告變被告，「警察做咩，市民都唔可以反抗」。昨被落案控告後，劉女士擔心得夜不能寐。

劉女士到法援處前，曾到九龍醫院精神科覆診，她透露，遭警暴後飽受外間言論批評，又擔心兒子健康及可能被警方控告的壓力，令情緒崩潰，終日以淚洗臉，更多次萌生自殺念頭，上月底，劉女士確診患上產後抑鬱症，每天需服藥控制病情。

為防劉女士自尋短見，其母已搬來同住，加上其胞姐及長女，三人日夜輪更，協助劉女士照顧振凱，「有時真係湊到好抆，個仔成日喊、又唔瞓！唉！」惟每當看見兒子天真的笑容，牙牙學語時發出「咿呀 」叫聲，皆令劉女士的心情大為好轉。

劉女士慨嘆，因兒子屬早產嬰，身體虛弱。上月底，振凱入院接受小腸氣手術，手術雖成功，惟3日後，振凱因腹瀉再度入院，留醫3天，「一日屙10幾次，到依家屙咗兩個星期，醫生話無藥食」。另外，振凱的發育速度亦較正常嬰兒慢，早前健康院為他量度頭圍，發現比一般初生嬰細小，體重僅5.2公斤，一般初生嬰已可自行翻身及仰頭，惟振凱至今未能做到，劉女士曾詢問兒科醫生，「我個仔係咪全部正常？」對方僅回覆，「答你唔到」。

面對鋪天蓋地的網上言論，劉女士知道獲不少市民支持，惟十句支持，抵擋不了一句存心抹黑，更有誣蔑她「做戲」，劉女士對此難掩激動，「拎個仔做戲？你做畀我睇啦！」。她坦言，5個月來一心只為爭取公道，無奈被貼上政治標籤。

雖然堅拒認罪，惟於警權過大的時代，劉女士擔心最終被判罪成，或面對最高兩年的監禁刑罰，錯過兒子的成長黃金期「個仔依家開始認人，如果我坐監就見佢唔到」。

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