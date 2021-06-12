今日6.12兩周年，有傳警方評估後認為網上反應未算熱烈，擬部署逾千警力戒備，遠少於六四32周年的7,000警力。雖然如此，但警方依然派員前往紅隧西隧收費廣場，於往港島方向行車線設置路障截查車輛，令九龍主要幹道交通大為擠塞。

其中紅隧方面，下午3時許，警方首先理大橋位置，截停所有往港島方向的車輛，其後十數名交通警隨即封閉2個收費亭，只餘下4個收費亭運作，並如火如荼用雪糕筒設置路障。擾攘10多分鐘後警方重開道路，並開始在路障截查車輛。

同時，數輛警車停泊在巴士站位置戒備，20多名軍裝警員落地駐守，又搜查部份候車市民隨身物品，氣氛緊張。另外，有警員不時截停部份過海巴士，其後帶隊上車查看，擾攘約1分鐘便落車離開，沒有其他動作。

根據Google實時路況顯示，截至下午4時，九龍往紅隧交通相當擠塞，車龍足足有兩公里長，由紅隧入口經東九龍走廊一直伸延，龍尾至土瓜灣街市。

打算過海的余先生認為警方截查車輛做法擾民，行程亦被耽誤15至20分鐘，「依家都落緊雨，本身都塞車，佢哋仲要截查，的而且確會影響到交通」。

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