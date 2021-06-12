黃店CHICKEEDUCK位於荃灣的新店上月6日突然遭國安處人員到場搜查，據警方收到舉報指有其涉嫌違反《香港國安法》，多百名警員上門搜查。不過，「篤灰」行為仍然未停，老闆周小龍指昨日有衞生署控煙酒辦人員上門「問候」踩場，指收到投訴懷疑店舖售賣酒精給未滿18歲人士，「就算點樣都好，我都會繼續掙扎，唔會畀佢（政權）掐死」。

周小龍昨日在facebook帖文澄清事件被「老屈」，認為投訴者多此一舉。周小龍接受《蘋果》訪問時表示，昨收到控煙辦致電指收到市民投訴店舖售賣酒精人品給未滿18歲人士，並需到荃灣分店視察；傍晚5時許，數名控煙辦人員到場，並帶上處所或店舖內售賣或供應酒類飲品的告示，要求店舖需於當眼處列明，「相比國安佢哋唔粗暴，純粹提醒我哋」，人員逗留約半小時後離去，未有帶走任何物件。

周強調CHICKEEDUCK荃灣分店是藝術生活百貨店舖，以售賣藝術品和記念品為主，至於店內的酒精是向本地釀酒廠入貨，並印有「Be Water」等的字眼，絕無意向未滿18歲人士售賣，「啲人真係好得閒，無聊搵嘢搞」。

周續指連日來遭多個執法部門搜舖，包括遭內地執法人員查問。其實自開張以來（即5月6日），國安處、食環署、消防處等亦因不同的原因搜舖，「最搞笑地政署都去過天后分店，話我門口個店舖牌上嘅字距無1.5cm隔開，咁都可以嚟搞我」；另外，中國海關及公安每星期亦會到貨物的廠商查問，「會扣我貨車，查我貨，又走去我啲供應商嘅寫字樓同工廠，問點解要幫Chickeeduck 做貨，啲廠家都覺得無理，話擺明玩嘢」，周自去年初已有意將廠商轉移到東南亞地區，惟因疫情原因計劃有大很大障礙，「我希望我啲貨係有質素，唔係求其整出嚟，惟有繼續畀上面（國內）做」。

對於多次被政權針對，加上「6.12」兩周年，周小龍絕不退縮。他認為對於政權來說，6月無疑是敏感的月份，亦都作好心理準備，隨時被執法人員繼續查舖，「呢個係一個慢謀殺計劃，佢係要令到你哋驚，再將同你連繫嘅人都要恐慌埋，比人掐住唔通唔去反抗？」

周小龍無懼打壓，儘管前路難行，誓要迎難而上：「其實林鄭都一定知我間舖咩料子，今時今日嘅香港唔通就連講出憤怒都無資格生存？所以我會繼續掙扎。」

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