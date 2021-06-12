《蘋果》周三獨家踢爆，元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元家族經營的大棠有機生態園後山驚現超級「屎坑」，政府人員遭村民鬧爆連日視察卻未有作為如「做騷」後，昨日才有政府吸糞車現身處理，但三部吸糞車吸滿後，「屎坑」水位僅跌1吋，現場依然臭氣熏天。《蘋果》今日繼續到場視察，發現通往非法糞池的必經之路，一條河溪橋口突然佇立一個約1噸重巨型石屎躉，阻擋去路，車輛無法前進，而橋口與「屎坑」距離約500米。

記者今日兩度到場視察，由於被石屎躉所阻，無法靠近「屎坑」，只能從遠處觀察，其間不見有吸糞車到場繼續吸糞。此外，在記者視察期間，大棠有機生態園停車場，先後有一部電單車及兩部七人車向記者方向迎面駛來，記者見形勢異常，有來者不善的感覺，於是暫時駕車離開。

《蘋果》昨日分別向地政總署、漁護署、食環署及環保署等部門查詢，各方均未提及對非法糞池一事作出檢控。巨型糞池位於大棠有機生態園後山，部份屬於全港第二大的大欖郊野公園土地。

村民爆料指，兩年前開始發現有人砍伐林地，並挖了一個大窿，其後多輛吸糞車駛進倒屎，混雜人糞和雞屎，糞池滿達8成，傳來惡臭，不少墳頭對正糞池，村民不甘環境被破壞，祖先被騷擾，自行搜證多次向政府部門舉報不果，遂向《蘋果》爆料。《蘋果》經幾追查，倒糞車司機指是生態園總管「華哥」指使，梁福元事後聲稱對事件並不知情，但承認有借路倒屎。

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