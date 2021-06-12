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今天是6.12兩周年，本土組織「賢學思政」原定今天於旺角設街站，但警方昨日先後拘捕組織召集人王逸戰及發言人黃沅琳，指二人涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」，更指組織在網上發放武力抗爭的信息，煽動使用武力，如投擲汽油彈等。「賢學思政」今午舉行記者會，秘書長陳枳森表示組織不會在晚上舉行任何活動，惟會以個人身份表達信念，又交代王逸戰及黃沅琳相信會於晚上獲准保釋。

陳枳森指原定今天的街站主題為「身土不二 烽煙再起」，內容則強調不應放棄此地，在地堅持抗爭的必要性，從沒提及任何關於集結、煽動或集會的意圖，純粹以學術角度探討公民義務及不同抗爭手段的正當性和影響。

陳又回應昨日警方記者會對組織的指控，他指街站純為學術目的，以回顧2019年的歷史，但遭警方抹黑組織鼓吹暴力的行為；組織對此深表遺憾，認為香港學術探討自由已經被扼殺，尤其在公民教育方面，狠指當權者莫須有的指控形容為「欲加之罪、何患無辭」。

有鑑於政權對本土組織多番打壓，陳強調「賢學思政」今晚不會進行任何活動，或會以個人身份表達自己信念。他指過去數月政府對本土組織的政治檢控，反映任何組織都有被取替的可能性，接下來的日子沒有所謂的「大台」，希望港人可在這荒誕的時代理解嚴重性，做自己應做的事，勇於發聲；加上今天是6.12兩周年，更盼大家重拾當初上街的初衷，在越行越暗的時代裹緊握信念，「只要有燈，就會有人，有人就會有希望」。

陳回應傳媒指「賢學思政」不是學生組織，而是抗爭者的組織，無論如何在新時代下大家應前仆後繼，互相補位，應要在不同的身位下發揮自己的所長。被問到組織會否被取締，陳則表示不擔心，他相信只要大家有共同信念，便會聚首一堂，而名字未必代表自己心中的信念。

陳枳森亦轉述召集人王逸戰及黃沅琳公眾信息，二人向大家致歉，未能與大家同行，他倆亦承諾此事過後絕不退縮，無論「賢學思政」存在與否，無論以甚麼的身份，定當與港人同行，王更寄語港人：「政權能禁錮我們的身軀，但不能限制我們的意志，無論前路如何大風大浪，也請揸緊信念。願眾人平安。」

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