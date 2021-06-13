黃大仙鳳德邨硃鳳樓一單位本月9日發生火警，疑屋內魚缸暖管過熱起火，事件中男戶主的14歲兒子為救火被燒傷，情況一度危殆，其父今晨向《蘋果》表示，兒子現已清醒，但「成身都包到實晒！」，坦言燒傷嚴重，暫未知是否需做植皮手術。

14歲少年姓黃，與父母同住起火單位。黃父今晨向《蘋果》表示，當時並不大火，「唔係好大火，有啲嘢爆，跟住短路，燒咗好小嘢，都唔知咩起火。」他指已執拾好火警後的家園，「全部攪掂晒」，記者所見單位損毀程度不大。

他指現時未能探望兒子，「醫院唔畀探，燒傷都好犀利，（佢）成身都包到實晒，未知是否要植皮，呢幾日係假期，冇乜主診醫生返，過咗假期先知，但佢（兒子）已經拔咗喉（不用插喉）。」

回想當日起火情況，黃父指因為自己返夜班，事發時正在睡覺。「唔係好大火，我返夜瞓緊覺，起身就掛住救火，唔理咁多，個仔係度叫.....佢自己先救（火）。」

本月9日下午近4時，硃鳳樓一單位突冒出大量濃煙，多名住客報警求助，消防到場時，火勢已被救熄，火警中14歲少年在單位內被燒傷臉部及手，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，情況一度危殆，現已轉為嚴重。現場消息指，涉事單位內放有一個大魚缸，警方調查後相信魚缸暖管過熱起火，燒着窗簾引起火警，相信事件無可疑。

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