沙田大涌橋路沙田圍路交界，一部綠色小巴與白色私家車相撞，涉事803線小巴被撞後飛起翻側，小巴司機被車身壓着頭部，救起後證實不治。讀者鄭先生當時坐在車頭位置，經歷驚險一刻。

鄭先生憶述事發經過，指自己於隆亨邨和新翠邨交界的一個小巴站上車，打算返回馬鞍山寓所，當時車上有約6、7人，自己坐在司機位後方第二排近通道位置。抵達事發現場一刻車速正常，之後小巴突然翻側，「嘭一聲就天旋地轉……仲以為（小巴司機）佢自己撞壆」，被救出後看新聞，才得知是小巴被私家車所撞。

鄭先生續指，事後車廂相當混亂。據他提供的現場圖片，可見小巴意外翻側後車廂一片凌亂，左邊車窗玻璃碎裂散落一地，有乘客受傷滿手鮮血，因痛楚高聲慘叫，狀甚駭人。至於司機方面，據鄭先生所見司機已被抛出座位，「見唔到個頭，俾車壓住咗」，已失去反應。至於司機事發前是否有扣好安全帶，鄭先生坦言沒有留意。

鄭先生在車禍中左邊腰部和肩膀受傷疼痛，未有外傷。他提到事發後不少途經司機市民紛紛見義勇為，很快便落車向他們伸出援手，就連車內數名傷勢較輕的乘客，也負傷出手協助其他年長乘客。

鄭先生送院後被安排照X光，因腰部懷疑扭傷，目前留院泌尿科觀察。他指自己經常都乘搭小巴經過這一路段，直言大涌橋路交通相當繁忙，不時有大型車輛經過，認為當局應該評估路段設計。

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