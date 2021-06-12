今日是6.12兩周年，旺角市面警方嚴陣以待，更不時驅趕市民記者，氣氛緊張。至晚上10時，警方在旺角砵蘭街一帶驅散並截查約9名市民，擾攘一輪後陸續放行，但其中兩名互不相識的女子竟然被票控違反限聚令，接受記者採訪時更遭警方驅散，警告「再抄多你一次」；另外，被截市民獲放行後，稱遭警辱罵「你老母做X」，令人咋舌。

事源於晚上10時左右，當時警方因有人叫喊違反《港區國安法》口號，百名警員進入朗豪坊商場搜查，拘捕一名男子後收隊，其中一隊繼續在商場砵蘭街正門駐守。

這隊警員駐守期間，不時向對面行人路嗌咪，指有人受禁群組聚集，要求立即散去，惟現場所見，對面行人路人群只是零星分佈。然而，警員數番嗌咪後便上前驅散，在卓悅門前用橙帶圍起約9名男女市民截查。大批記者隨即上前拍攝，警員隨即擴大封鎖範圍並推開記者，又指控記者違反限聚令。其後大批警員到場增援，將記者驅離馬路，情況混亂。

擾攘一輪後，至晚上11時左右被截9名市民陸續放行，然而當中只票控2名互不相識的年輕女子，指她們違反599G章。其中一個身穿黑衣的女子事後受訪，直言是第一次遭票控，她向警察查問原因，警員只回覆「警察做嘢唔好問點解」，亦有警員對兩人指指點點。

這名女子認為，警員的票控行動是針對，認為截查其間警員態度不友善。她又強調自己一定不會交罰款，「我又唔係犯呢個法」，另一名女子則表示要「睇心情」。記者採訪期間，有警員前來阻撓，向兩名女子表示「你唔散開我就告啦」、「再抄多你一次」，採訪被逼中斷，連兩人稱呼也未及查詢。

有被截市民稱遭警辱罵

至晚上11時半，現場記者繼續在雅蘭中心港鐵出口拍攝，另有市民途經並圍觀。突然警員在高振邦指揮下，用橙帶將所有記者和市民包圍封鎖，稱要逐一檢查現場記者身份，始准放行。一直延至凌晨零時半左右，截查行動才完結，警員始陸續收隊離開。

有市民被截後遭票控，相當勞氣，一度與警員理論，其後向記者控訴遭警員辱罵。這名市民表示，當時坐在現場附近休息，其後打算途經現場離開之際，突然被警員拉到一旁，截查一輪後票控。

這名市民稱，由於是第一次遭票控，因此與截查警員們一度理論，然而被其中一名警員辱罵「你老母做X」。他相當不滿，開始與警員爭執。擾攘一輪後，兩名警長上前，警告如這名市民再不收聲，將控告更多罪名，其後更稱「已經畀足面」，着這名市民盡快離去。他對這名警員言論相當不滿，直言會在庭上與法官解釋事件。

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