去年情人節，兩名男子將30隻貓狗，由深井豪景花園19座住所擲落街，導致18死12傷。案件雖罪證確鑿，惟律政司最終放生殘殺動物人士，令愛護動物人士震怒。事發至今16個月，有狗主上月起，先後三次於豪景花園附近，發現混雜玻璃碎及懷疑毒藥的狗糧，狗主曾通知愛協、漁護署及報警，惟警方指無接獲狗隻死亡報告，因此未能受理，令狗主頓感求助無門，擔心愛犬遇害。

居於青龍頭龍騰閣的狗主林先生，晚間會於毗鄰豪景花園對開放狗，屋苑一帶同時住有不少養狗人士，他估計，至少逾百名狗主會帶愛犬到附近散步。本月10日，林先生於晚上8時許途經豪景花園外的行人路中央，發現兩堆擺放整齊的狗糧，他心感不妙，遂翻開狗糧觀察，發現內有異物，「裏面有啲紅色嘅膏狀物，初時以為朱古力，睇真啲又唔係」。林先生與途經街坊馬上清走懷疑有毒狗糧，以防有狗隻誤食出事，林先生帶走部份有問題狗糧，即晚通知愛協，惟對方着林先生報警。

林先生當晚報警，到場警員稱，由於並無接獲屋苑內有狗隻中毒身亡報告，故不能立案調查，亦未能化驗涉事狗糧是否含有毒性。林先生表示，愛協職員就狗糧外觀及擺放位置，「睇落去係有意圖」。

翌日，林先生聯絡區議員及漁護署，區議員指，按程序只能將狗糧交予政府化驗所化驗，「一定要有案件發生咗先有得做」。愛協其後建議街坊，自行將毒狗餌交予大學化驗。漁護署則向他表示，只負責化驗死雀身上的禽流感病毒。多處碰璧，令林先生大感無奈。

林先生憶述，過去一個半月，狗主先後3次於豪景花園附近，發現有問題狗糧。其中一次發生於上月18日晚，他指有居民發現行人路上有狗糧混雜大量玻璃碎。約1個月前，有居民於附近垃圾站發現流浪狗屍體，不排除與問題狗糧有關。

林先生指，發現問題狗糧的地點屬放狗熱點，非下雨的話，平均每15分鐘便有狗主帶同狗隻散步，現時屢次出現懷疑毒狗藥餌，狗主皆人心惶惶。

去年情人節，豪景花園發生震驚全城的虐待動物事件，一名中學男教師，與同住男子將30隻動物，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等，從豪景花園19座住所擲落街，導致18死12傷。案件雖罪證確鑿，惟律政司最終放生殘殺動物人士，令動保界譁然。

事隔16個月，豪景花園狂徒再現，林先生認為，律政司當日放生狂徒，變相放任虐畜行為，「因為無阻嚇性，令啲人更變本加厲」，他促請政府成立動物警察，由專責部門跟進虐待動物個案，「依家究竟我係應該報警？跟住佢？打畀愛協、漁護署，定打畀食環話佢亂拋垃圾？」

警方表示，本月10日晚上約11時，姓林男子報案指，在青山公路青龍頭段，龍騰閣對開，發現可疑狗糧，他希望警方紀錄在案，警方將事件列作雜項。

豪景花園居民王先生透過Whatsapp群組得知，附近有人放置有毒狗糧，對此感到擔心，放狗時會更留意地面有否可疑雜物。不過王表示，對於實際遇害的狗隻品種等情況則未有人Fact check，而且毒狗事件也是近年才發生。

陳先生稱，因食環署街道潔淨服務不足，以及外傭未有清理狗隻在街道上的大小便，或導致有人放毒狗餌；他猜測「啲人唔鍾意周地狗屎咪報復」。

居住於青山公路地段的麥先生則未有聽聞事件，但他提及有人會以稀釋漂白水清洗狗隻小便後的路段，因此擔心狗隻舔後危害健康。

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