下午近3時時，沙田大涌橋路近沙田圍路，一部載客綠色小巴，與白色Audi私家車相撞，小巴被撞後飛起翻側。意外中，至少1人死亡，6人受傷。現場消息指，死者是小巴司機，他意外期間被小巴壓着頭部，救起後證實不治。

網上車Cam片段清楚拍攝到事發一刻，可見私家車由沙田圍路往新城市廣場方向行駛，至於小巴則沿大涌橋路往沙田第一城方向行駛。兩車駕駛至十字路口期間相撞，發出轟然巨響，私家車車頭嚴重損毀，但小巴更被撞至飛起翻側，地面滿佈殘骸和玻璃碎。意外後，私家車上一名司機及兩名乘客自行落車，惟片段就此完結。

有現場司機目擊情況，透露事發前曾有一輛黑色私家車，由沙田圍路往新城市廣場方向衝燈，白色私家車不知就裏尾隨，駕駛至十字路口時小巴收掣不及，導致意外。小巴翻側後，附近司機隨即落車協助救出乘客，但由於小巴司機頭部被車輛壓住，救援者們不敢隨便移動其身體，只能待消防到場救出，惜救出後已告不治。

事後死者同事到場了解情況，他報稱是涉事小巴803線（顯徑至利安）的站長，死者是姓張50多歲，是全職司機，有約10年經驗，駕駛803線有約兩年，平時很少接獲投訴。事發時，司機只是剛剛開工，駕駛今日第一轉車而已。站長坦言，他沒有死者家人的聯絡方法，直言現時「唔知點算」。

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