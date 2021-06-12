6.12兩周年，本土組織「賢學思政」原定於旺角設街站，但警方周五（11日）先後拘捕組織召集人王逸戰及發言人黃沅琳，指二人涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」，更指組織在網上發放武力抗爭的信息，煽動使用武力，如投擲汽油彈等。王逸戰和黃沅琳分別扣留於東涌和長沙灣，兩人於13日凌晨1時許獲准保釋離開。

王逸戰於東涌警署獲准以1萬元保釋，他表示當日離開寓所，打算前往探望在囚人士，隨即被數名便衣警員帶上一輛白色七人車，指他涉嫌於網上買賣軍火，又向仍展示武器圖片及網站，又問他最否有外國網站戶口或淘寶戶口，要求必需打開手機。

王逸戰拒絕後被帶返警署，涉嫌煽動他人及宣傳未經批准集結罪，但至保釋前，控罪才改成涉嫌參與非法集結罪，「我唔知係佢出錯咗張保釋紙，定係改成呢個非法集結罪名，佢完全落口供時或拘捕我時，係完全無提及非法集結呢條罪名。」

王逸戰指十多年前參與非法集結罪罪成，只會被判社會服務令及罰款，至現時被判罰監禁12個月，「到今日擺個街站，都會被控唔同罪名。香港而家呢刻處於一個最壞嘅時代，同時都係一個最好嘅時代。」

王逸戰補充：「香港政權，港共政權，無所不用其極，用一切方法打壓佢哋眼中嘅異見人士，去限制我哋嘅自由，同時想剝奪我哋唔同嘅權利，包括擺街站、集會同遊行，同時想剝奪我哋嘅希望，我哋嘅未來。」但他表示，香港現時仍有一群不肯放棄、奮不顧身，仍然肯堅持的人，相信未來香港仍有希望，「可以改寫我哋嘅命運，去扭轉我哋嘅前路。」

由被捕至獲釋，兩人同樣於警署渡過6.12，王逸戰認為「佢就係驚、覺得我6.12會搞一場唔知咩活動，如果6.12搞個街站就會引起騷亂，甚至暴亂，特登等6.12過咗之後先釋放我出嚟。」王逸戰又表示，過兩天是兩年前抗爭中、梁凌杰墮樓身亡的兩周年日子，呼籲大家一同悼念，「未來可能會好難捱，但希望各位香港人都一定要揸緊我哋嘅信念，毋忘初哀。」

黃沅琳亦在(13)凌晨約1時，終獲准保釋離開長沙灣警署，她稱警方以涉嫌參與非法集結及作出煽惑的行為，准以8千元保釋，7月13日再返回長沙灣警署報到。「行動相信是有人在6.12期間，好唔想我哋出嚟擺街站，而拘捕行動是想製造白色恐佈，令人唔敢行出來，想打壓市民的聲音，」警方是以網絡安全及科技罪案方向調查，被指在網上發佈有關6月12日旺角擺街站的活動，其間在警署內進行兩次錄影會面。

警方則表不發現有人於網上社交平台宣傳及呼籲市民6月12日到九龍區及港島區參與未經批准的集結。

網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，分別在大嶼山北區及長沙灣區拘捕一名二十歲男子及一名十九歲女子，涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」。行動中，人員檢獲一批手提電話及平板電腦。

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