沙田大涌橋路沙田圍路交界發生奪命車禍，一名綠色小巴司機遭車身壓頭，當場不治。翻查資料，同一路口在2010年5月中也曾發生奪命小巴車禍。一輛專線小巴與的士在大涌橋路近河畔花園十字路相撞後，小巴翻跌落行人隧道，造成1死6傷慘劇。

大涌橋路近年交通意外頻生。綜合不同資料顯示，過去12年間大涌橋路發生至少約33宗嚴重交通意外，造成至少4死逾160人受傷，當中意外地點主要集中於三個交界位置，包括沙田路交界（即翠榕橋位置）、沙田圍路交界（即沙燕橋交界）、及獅子山隧道公路交界（即獅子橋位置），當中是次事發的沙田圍路交界曾發生至少18宗意外，其餘兩個路口則分別發生至少8宗意外。

大涌橋路近年嚴重車禍

(一)沙田路交界（即翠榕橋位置）

2021年6月4日：一輛載有約50名學童校巴，沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，駛至沙田第一城對開翠榕橋時，疑與一輛私家車相撞後失控，剷落斜坡下的單車徑。意外中有24人受傷，包括校巴司機、私家車司機、以及22名學童。

2019年4月22日：一輛村巴沿大涌橋路往沙田方向行駛，至富豪花園對開時，與一輛往沙田路方向的士攔腰相撞，的士男乘客昏迷，送院搶救證實不治。

2018年5月29日：一輛專線小巴往大圍方向行駛，駁至沙田路交界時，與一輛往火炭方向行駛的輕型貨車相撞，小巴翻側，造成14人受傷。

(二)沙田圍路交界（即沙燕橋位置）

2019年3月31日：一輛專線小巴於上址狂撼市區的士，意外釀成3男6女受傷。

2015年1月27日：一輛載客的士沿沙田圍路往河畔方向行駛，另一輛的士則往馬鞍山方向行駛，兩車駛經上址時，疑有人看錯「孭仔燈」燈號導致兩車相撞，兩車合共7人受傷送院。

2010年5月17日：一輛小巴及的士駛至河畔花園對開，沙田圍路十字路口時，被一輛的士攔腰狂撼，小巴及後飛進一條5米深的行人隧道內，2名小巴乘客及1名的士乘客被拋車外，釀成一死六傷慘劇。

(三)獅子山隧道公路交界（即獅子橋位置）

2018年5月7日，一輛專線小巴駛至大涌橋路與獅子山隧道公路交界十字路口，被一輛巴士攔腰撞及翻側，當時司機及八名乘客受傷需送院檢查。

2014年1月24日，一輛的士與一輛吊臂工程車駛至上址時相撞，工程車翻側，的士及工程車上共有五人受傷，需送院檢查。

(四)其他位置嚴重車禍

2015年1月20日：沙田大涌橋路與沙角街交界，一輛九巴雙層巴士轉彎時，意外連撼5車。首先被撞的士車身嚴重損毀，剛開工司機慘遭夾死，另有19人包括九巴及小巴司機、的士及小巴乘客受傷。警方調查後懷疑有人衝燈肇禍，肇事九巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

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