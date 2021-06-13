2019年各大發展商相繼宣佈向政府捐贈地皮，其中新世界前年以象徵式1元，將西鐵天水圍站附近屏山三幅農地租予社會房屋企業「要有光」，涉及面積2.8萬方呎，為期 28年，以興建過渡性房屋「光村」供100戶居住，原本估計最快明年落成。可惜，計劃遭屏山三圍六村強烈反對，在法定古蹟聚星樓的棚架掛起橫額，稱計劃嚴重破壞屏山文物徑的存在價值，聲言「誓死保護屏山古蹟文物」，若通過有關計劃申請，必令村民採取升級行動，更要脅不排除關閉文物徑。

「要有光」去年11月向城規會提出為期7年的規劃申請，首次自行發展「光村」，預計提供合共100個單位，惟因區內居民反對，已經兩度申請延期。「要有光」創辦人兼行政總裁余偉業去年曾表示，「光村」將參考南丫島光屋的新青年鄉村模式，為短貧戶提供可負擔單位，並培訓其向上流動能力，協助他們早日脫貧。

余偉業又曾指出，該計劃地段距離西鐵天水圍站3分鐘步程，由三幅地皮組成，每幅約1萬呎，每幢樓樓高僅兩至三層，料可容納約300人。「光村」設計與建築物料會配合鄰近的文物徑和屏山圖書館，將設中庭和水池，呼應逾千年歷史的聚星樓；村內亦另設創意文化活動室。

最近，屏山三圍六村在聚星樓掛起反對聲明的橫額指，「要有光」已向城規會申請將現時「其他指定用途（OU）」改變為「鄉村式發展用地」，興建過渡性房屋是違反規劃原意，嚴重破壞屏山文物徑的存在價值。促政府及城規會關注問題及三思，聽取民意，立即終止有關計劃申請，否則必令村民採取升級行動。

據余偉業向《獨立媒體》稱，事前未有預料村民龐大的反對聲音，他表示「光村」目標是協助有需要的年輕人解決住屋需要，對於有村民以「政府顯專橫與日本排核污水落海何異」比喻，感到十分無奈。他亦不認同入住的青年人將令區內品流複雜，指入住的將是一群學歷水平相對較高的年輕人。

余偉業又稱，兩年前已開始與村民溝通，當時村民反對聲音不大，但直至村民掛起橫額後才得知「光村」引起激烈反彈。余指出，設計「光村」時已平衡周邊環境，將會修改「光村」圖則，盼能進一步減少對村民的影響。

據悉，元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會上月曾就「光村」作出討論，規劃署代表表示，城規會在兩輪諮詢中共收到約150份意見，大部份均反對項目，原因主要與交通有關。

根據古物古蹟辦事處網頁顯示，屏山文物徑是香港首條文物徑，於1993年12月12日開幕，長約1.6公里，蜿蜒於坑尾村、坑頭村和上璋圍之間。 屏山文物徑計劃得以成功，有賴得到屏山鄧族的支持。鄧族定居屏山後， 先後建立了「三圍六村」， 即上璋圍、橋頭圍、灰沙圍，以及坑頭村、坑尾村、塘坊村、新村、新起村及洪屋村，並興建多所傳統中式建築如祠堂、 廟宇、書室及古塔等，作為供奉祖先、 團聚族群及教育後人之用。

據了解，發展局指聚星樓由屏山鄧族擁有，鄧族一直開放聚星樓等多幢由其擁有的古蹟和歷史建築供公眾人士入內參觀，而相關維修、清潔及保安等日常管理開支，則由古物古蹟辦事處承擔。

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