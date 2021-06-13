為紀念反送中運動兩周年，新成立的本土青年意志上周三（9日）起，一連13日在深水埗舉行義賣活動，繼開幕翌日便遭食環署「踩場」後，今日下午又有警員聲稱接報義賣場地展出懷疑煽動港獨標語，遂到場調查。

據本土青年意志facebook透露，該組織位於大南街Parallel Space的反送中兩周年紀念活動，義賣場地繼上周四（10日）遭食環署「突襲」後，警方今日亦派軍裝警員到場調查，聲稱接到市民報案指活動場地展岀煽動字句，涉嫌違法。據了解，下午3時許，警員在場向⁣活動負責人查問，並登記其個人資料，逗留約15分鐘後離開，暫未知警方會否作進一步行動。

本土青年意志譴責有關人士，透過製造白色恐怖施加壓力，並企圖更進一步收縮公民社會絕無僅有表達自由的權利。上周四，食環署指他們涉違反公眾娛樂場所條例，或遭控告經營無牌場所。食環署職員當場拍攝義賣品，並向現場工作人員落口供。本土青年意志召集人羅子維直斥，食環派員到場為政治行動。

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