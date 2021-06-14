臨近暑假，警方為打擊各種毒品罪案，於上月30日至6月13日，展開一連15日名為「征服者」的打擊毒品行動。行動中，警方共偵破153宗與毒品有關的案件，拘捕184人，160男24女，年齡介乎15至68歲，當中13人是18歲以下未成年人士，當中17人為學生。警方撿獲總數量超過223公斤的懷疑毒品，總市值約港幣5,120萬元。

警方毒品調查科總督察葉秀蘭總結行動時表示，撿獲的毒品包括冰毒、氯胺酮、海洛英、可卡因、大麻以及1100粒第一部毒藥。其中在6月1日，警方於元朗八鄉破獲一個由貨倉改裝而成的大麻種植場，撿獲600棵的大麻植物，而在6月8日，警方於九龍城搗破可卡因製毒工場，撿獲2.3公斤懷疑可卡因毒品。

警方關注臨近暑假長假，販毒集團利用年青人想搵快錢的心態，誘使他們參與販毒，警方今次行動中，拘捕17名學生，當中部份是涉及販毒罪行，警方提醒年青人勿因想賺快錢而以身試法。販毒是嚴重罪行，一經定罪，可被判處終身監禁，以及罰款500萬元。若案件涉及利用年青人販運毒品，警方可引用危險藥物條例第56A條申請加刑。

今次行動撿獲毒品數量最多的是大麻，警方多次指出近年吸食大麻人數有上升趨勢，特別是年青人，相信是年青人對大麻存有誤解，以為近年西方國家將消遣用的大麻合法化，誤以為大麻對身體傷害不大，警方重申禁毒處多次指出大麻是聯合國嚴格管制的毒品，其衍生物是受法例監管，由於暑假臨近，加上疫情關係，年青人長時間留家，令他們更容易接觸網上毒品賣家，警方呼籲家長多加留意子女，警方會致力繼續打擊販毒活動。

葉秀蘭指撿獲的毒品是作本地販賣，即使大麻亦是在本地工場種植。至於是否涉及多個販毒集團，警方仍正調查。

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