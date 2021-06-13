6.12兩周年前夕被捕的本土組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，分別被困於警署36和35小時，周日（13日）凌晨才獲准保釋離開，須於7月中旬向警方報到。王接受《蘋果》專訪時，指「欲加之罪何患無辭」，拘捕罪名也大玩三部曲，由涉網上買賣軍火，最終改為參與非法集結，又透露被警方疲勞轟炸追問70條問題。兩人誓言，將來仍會竭盡所能發聲。

「我覺得嗰日佢拉我哋唔係為咗拘捕我哋，係為咗警醒其他香港人。」王逸戰指罪名帽子扣之不完，他透露上周五（11日）被捕後，先被指涉網上買賣軍火，遭便衣警押上車訊問後帶返警署，後來涉罪又改為跟他準備在6.12擺街站較脗合的涉嫌煽動他人及宣傳未經批准集結罪。

王提到，警方錄口供期間，展示一系列從賢學思政fb和Ig截取的圖文片段，「逐個post、逐個字眼問，有無煽動暴力，非法集結」，至少被問了70條問題。在疲勞轟炸下，王於律師陪同下全程以「冇嘢講」回應。

他又指出，自己被扣查期間警方軟硬兼施，曾突然變臉大打溫情牌，讓他在拘留室能夠「要水有水，要毯有毯」。王也得以唱歌自娛，還不時自言自語為自己打氣，他直言「以為自己係國安法被捕，覺得今次都出唔到嚟，甚至諗好叫朋友帶咩書、咩物資俾我。」王稱可能因「事件noise太大」，才獲反差對待，坦言回想6.4當天擺街站被捕，曾被警員辱罵「曱由仔」、「暴動仔」，見他戴黑色口罩又喝令除下，「話唔想見到黑色。」

直至6.12晚上約11時，王終被通知能保釋，他笑言「嗰下心先定落嚟，嗰刻都覺得自己幾懦弱」。黃沅琳亦補充，「之前都係當場拘捕，今次係第一次搜屋、錄影問口供，我心諗會唔會為咗阻止我哋，就求其告條國安法，黎個馬拉松式還柙。」黃回想6.12當晚，她突然被轉去油麻地警署 ，「心諗死啦，依家咁夜，夜晚六點先換倉，係咪真係冇得保釋呢」，她認為「唔想我哋出去，令到香港人有個號召力」。二人一致認為警方拘捕是拖延時間。

王又指自己太蠢，以為向警方提供手機密碼就能拿回手機，誰知最後手機和內裏資料均兩失。連同今次，他一周內被捕三次，已被沒收三部手機和一部平板電腦，甚至電話卡也準備了十張。至於未來打算，王稱無論個人或組織身份，一定竭盡所能發聲，「我哋唔需要拘泥喺擺街站，如果邊一種形式係最能夠喚醒香港人，或者最聚集到香港人，我哋一定會去做。」

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