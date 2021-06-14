沙田大涌橋路多個十字路口過去曾發生多宗涉及傷亡的交通意外，昨日更發生1死7傷的嚴重車禍。香港汽車會會長李耀培今日與《蘋果》到現場一帶視察，他指整段大涌橋路共有5個十字路口，當中的路口亦設有4至5個「孭仔燈」，而近8年在上址的交通意外數字高達二百多宗，平均每個月有兩宗。

現場為大涌橋路與沙田圍路的十字路口，鄰近河畔花園，記者今午返回事發現場，發現大涌橋路及沙田圍路的車速限制為每小時50公里，沙田圍路有四條行車線，左一線轉左往大圍方向，中間兩線則直行至火炭，而右一線則可直行至火炭或右轉至馬鞍山，其中左一線設有俗稱「孭仔燈」的交通燈號，分別以箭嘴及紅綠燈的燈號，顯示車輛可直行、右或左轉，當車輛可以左轉時，綠色箭嘴會亮着。

香港汽車會會長李耀培認為，由於整段大涌橋路不設行人過路，路面及視野廣闊，司機或會掉以輕心，以為「綠燈就過得」，忽略實際交通燈號及路面情况，建議運輸署在「孭仔燈」前方100米，設立更多警示路牌，以提醒駕駛者前方有十字路口，或在路面畫上慢駛字句，提醒駕駛者需要慢駛。

現時灣仔軒尼詩道與菲林明道、史釗域道交界設有懸掛式的高架交通燈號，由安全島位置伸出馬路中間，他又指當局可成立專家小組，參考外國大城市，設立高架交通燈號，令所有駕駛者更能清楚看到燈號，避免意外發生。

他呼籲駕駛者，不論是否職業司機，不要輕率估計路面情況，必須小心留意四周環境及路面情況，「唔係綠燈就可以加速」，建議新牌駕駛者，可以由經驗豐富的駕駛者相伴，以提點路面情況，希望將交通意外機會減到最低。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568