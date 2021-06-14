天水圍17歲少女被驗出帶有N501Y變異病毒株，成為第一宗本地源頭不明變種病毒個案。港大微生物學系講座教授袁國勇將到訪少女位於天水圍的住所及曾經到過的兩處地方，包括旺角通菜街一間寵物店及屯門的補習社，研究現場環境與染病的關係。

據了解，袁國勇今早已經出發，首先到旺角的寵物店，再到天水圍少女住所，最後到屯門的補習社；預計下午1時左右完成3處行程，屆時會向在場傳媒簡報。

少女居住於天水圍天盛苑盛譽閣，於天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學上學，最後上學日為6月2日，同日出現喉嚨痛及咳嗽，翌日發燒，並到天水圍門診求醫，同日留唾液樣本測試，其後確診。少女Ct值偏低約18，病毒量高。

她平日主要上學及留在家中，曾於5月16、23及30日到屯門德榮工業大廈15樓306室補習，5月29日下午約4至5時與母親曾到灣仔會展1C展覽廳的香港國際教育展，其後在會展商場地下一間珠寶店Deutsche Schenker-Gruppe HK逗留，同日亦曾到旺角通菜街187號地下Little Boss寵物店購物，以及到通菜街敏華冰室用膳。

袁國勇較早前曾表示，根據港大進行的基因排序顯示，該名少女感染英國變種病毒B.1.1.7，與之前在港發現的個案很不同，相信是上月底至本月初走漏了個案入社區。

衞生防護中心總監林文健表示，變種病毒確診個案累計274宗，當中273宗都屬於輸入或與輸入個案相關，因此17歲少女個案是第一宗本地源頭不明變種病毒個案。

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