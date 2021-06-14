澳門上周六（12日）發生駭人肢解兇殺案，一名內地男子在酒店房間內劫殺一名37歲內地女子後，再將死者肢解棄於氹仔山頭潛返內地。司警接報後尋回所有殘肢並鎖定疑兇，之後請求內地警方協助緝拿，至昨日凌晨公安於中山拘捕涉案疑犯。

事發於上周六（12日）早上，一名外判清潔工人於氹仔嘉樂庇總督馬路近澳電貨倉附近清理樹葉，其間發現數袋被樹幹壓著的懷疑人體殘肢，於是報警求助。澳門司警帶同警犬到場搜索，先後在山坡位置發現10件用膠袋裝起的殘肢，包括軀幹、手腳及頭顱等，警員又發現一個內藏證件及染有血迹衣物的背包，經法醫鑑證後，殘肢切割面脗合，估計死亡時間約12小時，所有殘肢全被尋回。

死者為一名37歲的內地女子，無業，上周一（7日）抵達澳門。司警翻查附近閉路電視，發現一名男子於上周五（11日）帶同女事主入住路氹一家酒店，約40分鐘後，該名男子獨自外出，之後購買行李篋、4把刀具及1把剪刀返回房間疑作肢解。

該名男子犯案後，於當晚及翌日凌晨將殘肢放入行李篋，之後乘的士到大潭山的山坡棄屍。其後該男子棄屍後將行李篋及兇器棄於垃圾站附近，之後再乘的士返回酒店並更換衣服，並於上周六（12日）下午經關閘離開澳門。

司警在酒店內發現大量血迹，相信上址為第一案發現場，而在垃圾站發現的刀具亦沾有血迹，經鑑定後證實屬於女事主。另外，該男子棄屍後，曾乘的士到氹仔中區附近，司警估計是擾亂警方的追查，非常狡猾，具高度反偵查能力。

其後司警鎖定一名28歲姓王的內地男子，無業，於本月5日前往澳門，遂要求內地警方協助。珠海市公安於昨日（13日）凌晨在中山將他拘捕，有人承認謀財害命，司警仍在追查兩人的關係及殺人動機，案件將交由內地審理，不會移交澳門。

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