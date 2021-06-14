沙田大涌橋路昨日發生1死7傷車禍，涉事專線小巴803線來往沙田顯徑邨與馬鞍山利安邨，該線路的司機指，現場車多繁忙，衝燈尾的情況屢見不鮮，因此即使綠燈也要格外留神，「過嘅時候hold住、hold住先，都會過，但hold住；師傅教嘅，綠燈都要安全情況先可以去，唔係話照去，要更加謹慎。」

803線行車時間由早上6時至晚上11時半，全程收費8.5元；司機分早中兩更。今日端午節假期，早上9時左右乘客量不多。

司機郭先生稱，昨日臨收工最後一轉車也有行過車禍現場。當時見到有車輛衝燈尾，「有啲心急，揸車氣氛、交通氣氛好似急咗。（感覺其他駕駛者）快少少，衝埋佢。」

郭自言駕駛一向小心為上，他說：「過嘅時候hold住、hold住先，都會過，但hold住，兩邊再望吓；師傅教嘅，綠燈都要安全情況先可以去，唔係話照去，要更加謹慎。」

他又表示近日現場路況似乎較以往更繁忙，「近排可能車多咗，啲人揸車心急，好似明顯啲」。他建議交通燈位置「較疏啲，或者好似外國，搵條分岔路，唔好迫死喺十字路口，整多啲支線」。不過他認為「孭仔燈」並無不妥，「無乜問題，個人心急，整啲咩都會心急啦！」

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