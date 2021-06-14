42歲男子馬偉輝上月31日離開東涌裕東苑新東閣單位後便告失蹤，家人本月2日報警求助，並一直到處尋找他，惟在他失蹤14日後，今日早上馬偉輝被行山人士在其寓所約600米外的行山徑，於樹上上吊，當場被證實死亡。

今日（14日）早上11時20分，警方接獲行山人士報案，指在順東路與達東路交界一山坡，發現一名男子在上址一棵樹以尼龍繩上吊。消防到場將事主解下，事主現場被證實死亡。警方於現場沒有撿獲遺書，經調查後，確認死者為馬偉輝。據了解，事主因家事問題不快。

馬的家人連日來在fb出post尋人，其間透露警方多日未有與家人聯絡交代尋人進度，只在街頭見到一張由警方發出的尋人啟事，暗示警方尋人不力。記者致電馬的家人了解，惟他們不願多談，只表示：「你不如問下警方做咗啲咩啦」。

馬偉輝的胞弟早前曾心急向媒體求助，希望市民有消息盡快聯絡他們。當時事主胞弟稱，兄長人稱阿輝，於機場從事倉務員，與妻子育有一名1歲半兒子，事主三口子、馬胞弟、年長父母以及一名姪女，共一家七口居住裕東苑單位。馬曾與妻子就家庭問題爭執，上月31日離家後便不知所蹤，至當晚公司主管致電其母親，各人始知事態嚴重，遂於本月2日報案求助。事主失蹤時身穿淺粉紅色T裇、黑色運動長褲和灰色波鞋，戴銀色頸鏈，左手有蜜蠟手鏈，並未攜任何隨身背包或雨傘。其後家人連日來走遍逸東、昂坪、東涌灣、寶蓮寺等地尋找事主均無果。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568