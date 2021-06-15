前年6.16反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰穿着黃色雨衣，在金鐘太古廣場4樓棚架外掛上示威橫額，危站逾1小時後墮樓身亡，留下「全面撤回送中、釋放學生傷者」等未了心願，死因庭陪審團上月底一致裁定梁死於不幸。今日是梁凌杰逝世兩周年，太古廣場外花圃繼續有巿民設簡單祭壇，放下一件黃色雨衣，獻上白色鮮花等，有人寫下字條：「梁凌杰先生，我想話畀你知，我哋冇放棄過，香港人，重光見」。

每月的15日，太古廣場外都會有市民放下白色鮮花悼念梁凌杰，今日亦不例外，花圃放有寫上黑字「黑警冷血 林鄭殺港」的黃色雨衣，10多束白花、紙鶴及白蠟燭。中午時分，到來獻花的巿民不算多，有年輕人偕朋友兩人結伴到獻花、有打工仔獨自到來致祭，有途人經過亦停下腳步默哀及拍照。亦有巿民寫下字條：「希望你可以喺天國好好安息，多謝你嘅付出，我哋一定唔會忘記」。

偕友人到來的Yoyo表示，希望藉着梁凌杰逝世兩年的日子，「小小心意，擺低紮花，紀念咁多位為反送中付出過同埋逝世嘅抗爭者」，她想趁今日悼念活動提醒大家兩年前曾發生過的事，「呢啲事一直未完，一直圍繞着大家生活。自由的空間急速收窄，她形容去年「至少仲有好多人拜祭佢，（警方）一定有啲小動作，但未至於好早開始部署，或者完全唔畀你靠近任何地方」。

「悼念活動都唔容許就好可悲」

Yoyo坦言今日到來悼念亦有所顧慮，但抱着「純粹係當拜祭先人一樣，如果咁樣嘅悼念活動都唔容許就好可悲！」她不寄望今日來悼念的人潮眾多，始終金鐘的上班族大多以專業人士為主，普羅大眾亦未必能於中午時分前來，加上她明白「警方打壓實在太過份太無理，好多人未必會冒風險作街頭形式上嘅悼念」。

「Be water，鬥長命」

在附近工作的陳先生獨自前來，憶起過去兩年發生的種種，他一度哽咽，「識好多人，有人留守，有人離開；知道好多人好愛香港，好多人堅持住」，縱然有時會感到無力，但他相信港人需要出來表態時仍會堅定信念，「Be water吖嘛，有時需要進有時需要退」，他毋懼打壓，對未來仍抱有希望，「時間問題，大家堅持住，鬥長命」。

今年DSE考生莊先生稱，雖然與梁凌杰素未謀面，但對他過身一事仍感到難過。他慨嘆今日有人發起黑衫白絲帶的活動，但響應的人似乎不多，因此他認為「每年都要嚟一嚟，唔好盲目」。

15歲就讀中三的陳同學稱，兩年前一直沒有機會到來感到有愧，今日考試完畢立即過來太古廣場悼念梁凌杰，「做返兩年前做唔到嘅嘢，有人記住佢係好欣慰，香港人無忘記到佢」。他認為即使遇到打壓，會盡自己一分力，做認為應該要做的事。

「擁抱希望，黎明前嘅黑暗係最黑暗」

16歲陳同學亦說，港人每年悼念六四，如今亦被打壓，因此這些日子更值得悼念。她憶述兩年前只是一名中二學生，6.12有上街，其實當時很政治無感，但仍懂得分辨是非黑白，因為中共政權令人不信任，所以港人才懼怕被送中。兩年以來，她已將政治融入生活，「以前食玩瞓同港豬無異，𠵱家會食黃店、留意新聞，喺公共領域做僅餘可以做嘅事，承傳本土文化」。她寄語：「未來好黑暗，大家都知相比過去，經濟已經冇咁好，但大家都要擁抱希望，黎明前嘅黑暗係最黑暗，都要增值自己，睇下有乜嘢做到」。

「本土青年意志」義賣場地派白花白絲帶 「銘記烈士的遺志」

另外，學生組織「本土青年意志」在facebook貼文指，會在深水埗大南街202號Parallel Space的義賣活動，派發白花及白絲帶供市民自由索取，「我們盼望市民能以自己方式進行悼念，勿忘梁烈士為香港共同體的犧牲，勿忘當晚首次為陌生人流下眼淚的瞬間，勿忘2019年「齊上齊落」的莊嚴承諾。銘記烈士的遺志並繼續肩負前行，共同努力創造願景中更美好的香港。」

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