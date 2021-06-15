觀塘發生涉及比特幣交易劫案。下午4時許，一名男子報稱於成業街寧晉中心7樓停車場，遭3名賊人從後撲出，混亂間被搶走一個裝有約200萬元現金的手袋。賊人得手後，跳上接應的私家車往開源道方向逃去。

消息指，事主今午相約賣家到停車場交收比特幣，但途中被3人截獲，其間更有人以不明液體噴劑射面施襲，搶走裝有巨款的手袋。警方接報到場，並在附近一帶兜截，在約50米外的成業街與開源道交界發現一輛白色私家車，估計賊人棄車而逃。事主並無受傷，警方正翻查大廈閉路電視片段，了解賊人的行蹤及身份。將案件暫列行劫，正追緝在逃賊人。

比特幣(Bitcoin)為虛擬貨幣，協定數量上限為2,100萬個，於2009年1月3日發行，近期升勢一直凌厲，屢創新高，一度炒上6萬美元水平，惟近日有回落迹象，據CryptoCompare數據，最新報價約40,060美元。

翻查資料，本港曾發生不少交收Bitcoin時被劫的案件；3月23日，兩名男子相約「賣家」到英皇道41號一間空置的找換店交收比特幣，惟支付385萬元現金後，一名賣家藉詞帶同現金離去，留下同黨。事主懷疑受騙報案，同黨覺得事敗拔足狂奔。事主尾隨追出，其間有熱心市民加入追截，至柏景臺終將一名28歲姓黃男子拘捕。

另外，一名37歲姓李Bitcoin賣家1月初相約南亞裔男子交易，惟登上對方的豪華房車後，對方藉詞駛至柴灣大潭道一偏僻位置。事主在車上即場點收360萬元現金，並透過手機將bitcoin轉賬15枚Bitcoin，遭另一輛私家車攔途截劫，3名陌生南亞漢將車主拖離房車，並搶走他手上的360萬現金，之後逃去無蹤。警方經調查後，拘捕7名非華裔男子，年齡介乎21至46歲，包括從事珠寶手錶生意的主腦。

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