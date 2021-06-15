今日天氣炎熱，局部地區有驟雨。天文台於早上7時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。天文台預計，今日最高氣溫32度。

早上7時左右，《蘋果》記者上班途經西貢市中心，眼前喜現雙彩虹，讚嘆不已。

根據天文台網頁解釋，當陽光經過水滴時會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹，即主虹。若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹，即「霓」。

由於每次反射均會損失一些光能量，故霓的光亮度亦較弱，另外霓的顏色次序與主虹是倒轉。天文台又指，拍攝彩虹的照片一般要背向太陽光。

本港地區今日天氣預測

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。今早本港多處地區錄得數毫米雨量，荃灣及元朗更錄得超過20毫米。

天文台預料，今日有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及炎熱。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。

展望：未來數天部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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