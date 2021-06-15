暑假將至，青少年吸食大麻數字急升，因毒品案件被捕人數亦明顯上升，最年輕被捕人年僅14歲，情況令人憂慮。警方毒品調查科署理總警司吳頴詩指，今年首五個月共錄得1,415宗毒品案件，較去年同期的809宗大增74.9%；當中最多案件涉及大麻有401宗，佔整體案件近三成，較去年同期急升逾1倍。

警方在過去5個月破獲多宗破紀錄的毒品案件，包括今年2月在元朗及九龍城，撿獲682公斤氯胺酮；4月在沙田撿獲706公斤可卡因。因涉及毒品案件被捕的青少年有明顯上升趨勢，今年首五個月被捕的10至20歲青少年有278人，較去年同期增加104人，增幅近6成，當中44人為10至15歲少年，234人為16至20歲青年，當中有75人是學生，最年輕被捕人士僅得14歲。

吳頴詩續指，大麻是年輕人最常吸食的毒品，今年首五個月，有122名青少年因牽涉大麻販毒案件被捕，較去年增幅達97%，更較前年增加近140%。2020年吸毒人數為5,569人，下降4%，但21歲以下吸毒人士為552人，上升6%，當中21歲以下吸毒學生增加38.7%。

牽涉毒品案件被捕人士有年輕化迹象，反映毒販利用青少年販毒及利誘吸毒情況越趨嚴重，吳頴詩稱，由於多個國家都有將大麻合法化，導致青少年產生錯覺，認為吸食大麻傷害不大，又指疫情導致青少年增加到同學家中吸食大麻的時間，毒販也會在社交媒體發佈毒品販賣訊息及錯誤資訊。

有見及此，警方本月會舉辦一連串活動，包括禁毒講座，屆時不同業界人士如醫生、社工、律政司、禁毒處代表會出席探討禁毒相關主題，屆時會播放禁毒微影片。精神科專科醫生包始源指，家長需要留意子女的行為改變，例如吸煙、飲酒、情緒轉變等，當發現子女吸毒時，應諮詢吸毒原因，又形容吸毒某程度上可舒緩壓力、情緒，子女或會因不懂得釋放情緒而吸毒，家長可以到網上尋求協助。

毒品調查科與香港浸會大學合作，將三至四種香港年輕人最常濫用的毒品製成氣味仿製品，幫助家長、教師辨識毒品，設置於禁毒推廣車，同時亦有虛擬實境模擬濫藥體驗。被問到毒品體驗會否令人一試成癮，反而變成宣傳毒品，香港浸會大學化學系研究助理教授許鳳環博士強調，仿製毒品氣味目的是讓家長、市民認識毒品會有的氣味，而仿製的氣味是有機化學物，並非毒品中對人體有害的化學物，不會令人上癮。

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