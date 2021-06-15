行人如鯽的荃灣大河道，中午時分一名男子從高處墮下身亡。警方在死者的遺物內，撿獲一張口供紙，內容涉及昨晚在旺角區的一宗刑事案件。警方正封鎖現場，調查死者身份及墮樓原因。

中午12時，一名男子由高處墮下，倒卧大河道22號榮安大廈對開行人路。大河道平日也相當熱鬧，店舖林立，有途人驚見此狀，都失聲呼叫；稍後經救護員檢驗，證實墮樓男子已告不治。

警方隨即用三角形簷篷遮蓋屍體，在場撿獲一個背囊、57歲姓陳男子的身份證、波鞋及車匙等物品。當中有一份警方「會面記錄」（俗稱口供紙），日期是昨天晚上，報稱髮型師。

翻查資料，昨晚8時21分，大角嘴角祥街發生一宗非禮案。一名24歲女子報案，指在一間店舖內懷疑被一名男子非禮。警方到場調查後拘捕一名姓陳57歲男子，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。由於墮樓案死者的個人資料，與非禮案初步吻合，警方正調查是否同一人。

年邁母親未知噩耗

死者姓陳，叫阿基，與家人住在青衣一幢村屋。陳母由女傭照顧住頂層、阿基與兄嫂住2樓，地下單位出租。陳母表示有警員到訪，但由於是長子接洽，並已到警署，她不知道發生何事；相信是長子擔心老人家承受不了，暫時未有透露阿基的死訊。

陳母續指，阿基在家中排第三，單身，一直做髮型師。她說：「之前同個大佬做，後來兩兄弟有爭坳，佢自己出咗去大角嘴做。」她曾經到訪過一次，「好細啫，得一兩張凳」。至於阿基是否涉及任何案件，陳母亦不知情。阿基今早8時左右外出，當時只與女傭打招呼便落樓，沒有異樣。

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