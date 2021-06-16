57歲髮型師涉非禮案被捕，獲保釋後翌日（15日）、昨午在荃灣大河道高處墮下身亡。事主尋死原因未明，但他曾向家人透露受事件困擾。記者今早分別到死者住所及位於大角嘴角祥街的髮型屋，髮型屋大閘仍然拉上，而旁邊洗衣店的員工江女士表示，昨晚相信是髮型師的家人曾到來視察，逗留片刻，最後清走店內垃圾離去。

江女士續指，她的一名女性朋友經常光顧該髮型屋，得悉事主死訊感到傷心，掉下淚來。她引述友人稱，死者十分細心，當她身穿短裙時會主動提供毛巾讓她鋪上，不相信他會非禮。

而洗衣店東主何先生補充，與事主相識五、六年，形容對方善良，聊天期間若提及「鹹濕嘢」會面紅，並終止談論，不相信他會作出非禮的行為。何又指，剪頭髮有機會觸碰到顧客身體，究竟事情真相如何，實在不得而知，但認為事主是被冤枉，對他的離世感到不安樂。

至於死者位於青衣的住所，單位外點上白蠟燭。其年邁母親已經知悉噩耗，「白頭人送黑頭人」倍感悲痛。死者兄嫂黯然說：「奶奶好傷心難過。」婉拒受訪。

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