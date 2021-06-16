曾經有30隻貓狗被擲落街導致死傷的深井豪景花園，又再發現疑似毒餌。

深井街坊林先生上周四（10日）也曾在豪景花園外的行人路中央，發現兩堆疑有毒狗糧，他雖然有報警和通知愛護動物協會，但事件不了了之。至今日中午12時45分，有居民在豪景商場對出的行人天橋又發現疑似毒狗餌，於是拍照後發送到群組，提醒區內狗主留意，以免愛犬誤服。

林先生指該名居民今次沒有報警，他無奈說：「無部門幫到手！上次我報咗警，搞咗個幾鐘，得個報案編號，冇部門攞去驗。」他曾經研究自費檢驗可疑狗糧，但因收費昂貴而告吹。

今次再發現疑似毒餌，已經是一個半月內第4次，令區內狗主非常憂心，林先生指放狗時不敢有片刻鬆懈。

去年情人節，豪景花園發生震驚全城的虐待動物事件，一名中學男教師，與同住男子將30隻動物，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等，從豪景花園19座住所擲落街，導致18死12傷。案件雖罪證確鑿，惟律政司最終放生殘殺動物人士，令動保界譁然。

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