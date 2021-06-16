本港自2月26日展開疫苗接種以來，針後異常個案不斷，政府成立的疫苗保障基金今批出共45萬元賠償，涉及3宗個案。一名八旬老翁月初接種第一針科興疫苗後翌日中風，一度需靠呼吸機協助呼吸，現時留醫深切治療部，情況危殆，家屬批評有關賠償是小恩小惠，「不如拎嗰啲錢去做前期工作，做下research，睇下老人家適唔適宜打仲好啦」。

長居廣東河源市的83歲姓鄧老翁，因疫情關係回港避疫，暫住兒子西貢寓所，早前覺得疫情開始放緩，希望接種疫苗後回鄉。老翁的外孫張先生表示，老翁雖有高血壓、高膽固醇及痛風問題，但平日不煙不酒，尚算健康，惟本港常有長者接種疫苗後出現不適或死亡的情況，家人擔心遂出言阻止反對，「佢（老翁）自己走去問醫生打唔打得，醫生話打得喎，我哋都無辦法，唯有帶佢去打針」。

張先生指，公公在家人的陪同下，於上周二（8日）下午到將軍澳一間私人診所接種第一針科興疫苗，當時並無異樣，行得走得，「公公打完針嗰陣好開心，話終於可以返去」，至翌日豈料老翁在家中暈倒，昏迷不醒，「我哋諗住打畀佢，睇下佢咩情況，點知無人聽電話，阿姨上門一睇就見到佢暈咗喺度」。老翁由救護車送往將軍澳醫院急救，之後再轉送廣華醫院，其後證實中風。

家屬：如果林太父母健在 我畀45萬佢打一針

他引述醫生表示，公公左邊大腦「塞晒」，需即時進行手術，包括抽瘀血及嵌入支架。雖然老翁其後一度恢復意識，惟至周日（13日）情況急轉直下，多個器官衰竭，需以呼吸機及注射強心針維持生命，「醫生基本上無嘢可以做到，叫做吊住條命…即使好得返，身體機能都恢復唔到」。

至周三（16日）老翁情況終有好轉，已可自行呼吸，不需依靠呼吸機，但張先生質疑政府不會就事件嚴肅跟進，「講有咩用啫，佢哋一定話唔關事，實有excuse畀你」，呼籲市民接種疫苗時需詳細考慮。被問及疫苗開打逾110日以來，政府的保障基金首次承擔事主針後事故，他則批評有關賠償是小恩小惠，現時只希望公公大步檻過，「其實無意思，拎到又點？如果林太（林鄭）父母健在，佢哋打一針，我畀45萬，睇下佢制唔制呀！不如拎嗰啲錢去做前期工作，做下research，睇下老人家適唔適宜打仲好啦」。

衞生署表示翻查紀錄，病人情況及相關資料與一宗由醫管局報告的疫苗異常事件的個案相類似，有關報告並沒有提供臨床證據顯示，該事件與疫苗接種有潛在關聯，衞生署正向醫管局獲取相關資料，以作因果關係評估。

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