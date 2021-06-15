「佢哋好似想殺咗我咁」，4月16日港鐵杏花邨站發生查票衝突事件，22歲男子持殘疾人士個人八達通出閘，遭港鐵查票隊截查，其間他被五名港鐵職員按在地上，以膝跪頸、手踭壓頸及踩腳，結果身心受傷，須留醫11日。事隔兩個月，事主依然氣憤難平，炮轟港鐵職員態度惡劣，從不認錯。

人稱「深仔」的姓林（22歲）事主，當日被五名港鐵查票隊職員按地制服後送院，醫生證實他疑因激烈動作造成「橫紋肌溶解症」，肌肉急速的損傷，一度發高燒，須留醫11天，現時雖已出院，仍感頸脖痛楚及右手乏力，需定期覆診及看心理醫生。

深仔身世可憐，12歲患上強迫症，行事心急，情緒波動很大，自幼受盡白眼，一度令他對外面世界充滿恐懼。兩年前，他在職訓局幫忙下獲一間車廠聘用當學徒，在工作上找到滿足感和價值，希望再努力兩年，能晉升汽車維修師傅。

轟查票隊態度惡劣拒道歉

可是天意弄人，他因港鐵衝突事件而涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，被迫請病假，定時去警署報到，擔心失去車廠工作。「個個月去報到，案件冇進展，明明我係畀人打先」。他希望案件盡快了斷，讓他重回正常生活。

對於當日的事件，深仔仍氣憤難平，深感委屈一度萌死念，「佢哋好似想殺咗我咁，明明係佢哋郁手先，點解要我受罪呀」。他批評港鐵查票隊態度惡劣，除了當日遭截查發生衝突，年初分別在調景嶺和杏花邨港鐵站，遭職員惡言相向及動粗，「佢哋仲會屈我講粗口，好似當我賊咁」。他多次要求職員道歉，惟遭職員呼喝：「我有權咁做。」他曾透過家人投訴，惜沒有下文。本報就深仔的投訴向港鐵查詢，截稿前未獲回覆。

事件中港鐵職員處理手法惹爭議，上月13日，港鐵代表出席油尖旺區議會解畫時，僅承認當日事件觀感上不理想。上周二東區區議會曾討論事件，港鐵書面回覆表示，事件反映前線同事在查票工作的處理及應對上有需要留意的地方，已檢視相關內部指引，但未有正面回應是否已向事主道歉。

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