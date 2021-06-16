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套假牌貨Van停泊深水埗街頭 3越南漢遭埋伏拘捕

1小時前
黑色客貨車停泊在深水埗黃金商場對出一段福華街。

晚上8時許，一輛可疑黑色客貨車，停泊在深水埗黃金商場對出一段福華街。警方接報到場查核車牌後，發現客貨車套有假牌，遂派員在附近埋伏。其後3名外籍男子準備上車時，警員隨即上前截停3人。

警方行動期間派出多部衝鋒車，並安排警犬搜索車輛，更一度封閉一段福華街，吸引大批市民圍觀。據了解，3人為越南裔，當中兩人持香港身份證，另外一人則持行街紙，背景和所涉罪名仍待調查。

現場消息指，涉案客貨車所套假牌，為另一名私家車車主所有。該名車主過往曾受到多張奇怪告票，更試過被警方要求前往警署，協助調查一宗地盤爆竊案。私家車車主不勝其煩，遂將消息廣發，籲友人們留意套有其車牌的車輛。

至今日下午，一名友人在元朗區發現涉案客貨車，遂尾隨並報警求助。友人一直尾隨至深水埗後，發現車上3人進入黃金商場購物。警員接報到場了解後隨即在附近埋伏，3人返回車輛時，被警員一網打盡。

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失車深水埗
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