元朗刑事調查隊及新界北衝鋒隊等，昨晚展開代號「雷霆」（THUNDERBOLT）反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區內無牌酒吧，昨晚約11時搗破一間位於媽橫路45號至67號一間懷疑無牌酒吧，撿獲約300支啤酒、約20張枱櫈、一個雪櫃、4部電視及一組音響設備，共值約10萬元。

一名48歲姓張男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外26男9女，17歲至63歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。所有被捕男女亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

另外，觀塘反黑組根據線報及調查後，昨晚約9時展開打擊非法賭博行動，突擊搜查鴻圖道9號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，撿獲賭款約7萬元及一批賭具。

一名56歲姓江男子及一名29歲姓段男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外7男12女，25歲至76歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

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