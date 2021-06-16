感染英國變種COVID-19的天水圍3母女，感染源頭成謎。不過，政府驗出患者雪櫃的泰國急凍鱷魚排骨包裝表面帶有COVID-19，而出售該產品的「樓上」燕窩莊亦已出發帖稱回收同一批次產品及接受顧客退貨，惟未有交代分店地址，引起公眾憂慮。今早少女住所附近的「樓上」分店，職員在開門營業前，將雪櫃內的凍肉全部拿出，然後大清洗雪櫃。

「樓上」分店共有28間，遍佈港、九、新界，其中天水圍天秀路8號天一商城內的分店，最近17歲少女天盛苑住所。分店營業時間是上午11時，今早10時半左右職員陸續返回打點，預備開舖。其間職員把放在店舖中間位置的一列雪櫃清空，把貨品拿出，然後伸入長柄刷子清潔。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文今早（16日）在港台表示，難單憑一個冷凍包便證明是染病源頭，也無辦法排除是感染者污染了環境 。

「樓上」燕窩莊周二（15日）晚在官方facebook發帖，承認涉事鱷魚排骨屬於該公司產品。公司指，由於衞生防護中心稱，染疫少女在打開雪櫃時曾打噴嚏，暫無足夠證據顯示患者經包裝食物表面感染病毒。聲明指「樓上」回收同一批次產品及接受顧客退貨，惟未有交代涉事分店地址。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568