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繼警方去年8月展開大規模拘捕行動，突擊搜查《蘋果日報》大樓，以違反港版國安法等罪名，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他兩名兒子、四名壹傳媒高層後，警方今日清晨再採取行動，以涉嫌違反國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，先後拘捕5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

早上7時半左右，逾百名藍帽子警員及國安處警員直闖將軍澳工業邨蘋果日報大樓，封鎖大樓對開範圍及各個出口，所有進入大樓的所有職員及人士均須登記身份證及職員證，亦被要求提供電話及地址等個人資料。現場有身穿黑色背心的警員表示，所有返回大樓的員工登記後，只能離開或到5樓餐廳位置，不能進入大樓其他範圍，又阻止記者返回崗位工作，禁止拍攝。

同一時間，新聞處表示，國安處今早拘捕《蘋果日報》5名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》（國安法）。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲，他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5人現被扣留調查。據知，5名被捕人士為壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

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