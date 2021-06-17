警方國安處出動逾500警力，再次搜查蘋果日報並拘捕5名管理層。國家安全處高級警司李桂華稱，已經凍結蘋果日報等3間公司，合共1,800萬元的資產，又指《蘋果》自2019年國安法實施以來，有數十篇文章是呼籲外國制裁中國及特區政府。

李桂華稱，行動由今早6點開始，出動500多人，拘捕5名男女（47至63歲），他們涉嫌違反《香港國安法》（國安法）第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。他們全部是董事角色，對公司運作相當重要，部份人是出版人或編輯，他們對文章的內容、風格及方針是責無旁貸。他又指行動仍然繼續，包括搜查，不排除再有人被捕。

他指，警方向法庭申請的搜查令，是容許處埋新聞材料，當中包括電腦和手機。現時警方凍結了3公司的資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果印刷有限公司及 AD INTERNET COMPANY，合共1,800萬元。

李續指，由2019年至今，《蘋果》有數十篇文章的內容，是呼籲外國制裁中國及特區政府，在實體報紙及網上，有中文、亦有英文。他指該些文章是整個串謀計劃的重點，以提供口述給外國或境外機構，作為對中國及特區政府進行制裁。

李桂華聲稱，今次行動並非針對傳媒，「而係一個機構違反了國安法」。至於市民如轉發有關文章，是否犯法、會否被捕？他稱要確定有否此行為及其意圖。他建議市民「不要招惹嫌疑」；至於有傳言《蘋果》的運作會受影響，李華桂話表示「不便評論」，但着「員工要小心啲，不要干犯此罪行，否則相當嚴重」。

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