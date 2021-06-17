警方國安處今晨出動500警力再次查封《蘋果日報》大樓，較去年8月的大搜捕更辣更苛刻，禁絕員工進入工作範圍，癱瘓新聞運作，記者面對打壓無畏無懼，堅守崗位，用盡一切可行方法撐下去，駿光街印刷廠被改作臨時工作室，有同事帶同來自己的手提電腦上班，甚至在家工作。

今晨8時許，記者返回駿盈街的《蘋果日報》大樓，去年8月的畫面再一次重現，公司外圍泊滿多部警車，裏面遍佈警察無論出入口及各樓層，記者走進去即遇警員攔截，要求員工登記資料，表示只能到五樓員工飯堂等候或者離開。

辦公室若遭警方長時間封鎖，正常新聞運作勢被打亂，新聞資訊從來都是與時間競賽，經過主管商量後，記者由駿盈街步行至駿光街印刷廠，把一樓改為臨時工作室，其間到來的記者越來越多，高峰時共20多人，包括靜態、突發、法庭及馬經同事。

由於電腦僅得10台，部分因殘舊無法使用，幸電腦部同事不厭其煩，多次趕來幫忙，半小時後終開啟到大部分電腦，但雖然連接到公司文稿庫，因殘舊速度緩慢，也沒有軟件製作一些圖片，記者則利用網上試用版，初步解決問題。礙於電腦僧多粥少，有記者收到主管訊息，自發帶來自己手提電腦及iPad到來開工。

問題一一解決，臨時工作室一下子又沸騰起來，鍵盤打字聲、電話收料聲此起彼落。臨時工作室如同避風港，在狂風驟雨的外面世界得到一刻的平靜，可以專注工作，把新聞第一時間上載網上，讓讀者瀏覽。

記者怕嗎？擔心嗎？在這荒謬的世代，害怕有用嗎？倒不如做好本份，無愧於長期撐蘋果的讀者，無負於《蘋果》辦報精神。何況《蘋果》自創刊以來一直遭受打壓，2014年10月13日反佔中人士包圍公司阻發行、去年8月10日警方大舉搜查《蘋果》，記者個個身經百戰，學懂積極面對，豁達應對。

至昨午一時許，警方收隊離開，記者慶幸合力搶救到這五小時的新聞工作，《蘋果》網上新聞不致中斷和空白，各記者陸續返回《蘋果日報》大樓，踏上二樓大堂，看見印有「質量是我的承諾」簽名板，記者不禁微笑。

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