元朗7.21事件審結，各被告為求脫罪無所不用其極，鄧懷琛改頭換面，以容貌不同作抗辯，而吳偉南（飛天南）在庭上割席自保，否認與鄧懷琛相識，企圖將串謀襲擊市民的指控推得一乾二淨，但本報記者連月追查，發現走出法庭，飛天南與鄧懷琛的關係火速「正常化」，有講有笑，有一次更與另一位被告王志榮同車返回元朗，可見兩人關係非淺。

審訊期間，鄧懷琛與飛天南經常前後腳上庭，離行離列，刻意迴避兩人的關係，飛天南更在庭上矢口否認兩人認識，又指即使在街上碰見鄧亦不認得，不知鄧來自哪條村等等，即使有片段拍到721當晚，飛天南一度用左手拍鄧的左上臂，兩人對望且交談，但飛天南死撐當晚沒與鄧交談。

事實上，兩人老友鬼鬼的關係在元朗黑道及鄉紳界無人不知，為踢爆飛天南在庭上砌詞狡辯，記者連日追蹤，發現二人離開法庭後會齊上齊落返元朗，不時並肩而行，雞啄唔斷。

其中3月初，被告飛天南、鄧懷琛及女友人與王志榮離開法庭後，一同登上王志榮的私家車直駛到元朗鳳琴街，然後王下車獨自離去，而飛天南和鄧懷琛等繼續三人行。當時已到傍晚6時許，飛天南和鄧的女友人到一間麵包店買麵包「醫肚」，更餓極在街頭邊行邊拉低口罩咀嚼，吃得有滋有味；惟透過改頭換面企圖甩身的鄧懷琛，就一直拒除口罩，避免以真面目示人，不過雖然架上黑框眼鏡，但眉宇間仍滲着江湖中人的霸氣。

飛天南一邊吃，一邊高談闊論口水花四濺，鄧懷琛在旁聽着，聽到開心時眉開眼笑，兩人你講我聽，其女友人只好全程跟着後面，三人齊齊向着蔡屋村走去；臨近村口，飛天南與鄧懷琛有所避忌，於是飛天南快步先行入村，鄧和女友人則顧意留後慢慢入村，相隔半分鐘左右。

另一次，飛天南、鄧懷琛及其女友人又再「三人行」，他們離開法院，然後齊齊坐巴士到元朗，鄧與女友人先在元朗形點下車，飛天南則在大棠落車，之後坐輕鐵到元朗站，再步行到蔡屋村村公所「打躉」，與村民食嘢吹水。現時報稱住在錦田的飛天南，卻經常到蔡屋村，雖然他曾在法庭上稱，因生於蔡屋村，38歲才搬到錦田，每周回村探望鄉親，不過經常與鄧懷琛前後腳入村，可見他在庭上辯稱「不相識」、「不認得」的謊言不攻自破。

有江湖人士透露，現年57歲的飛天南，雖然報稱貨車司機，實為14K打手，好勇鬥狠，早年跟隨有「元朗之虎」之稱的14K「德」字堆前話事人「四眼細」搵食，當年四眼細在元朗稱雄稱霸，左右逢源，替發展商套丁收地，豬籠入水，該江湖人士直言：「早年鄧懷琛亦係跟四眼細，與飛天南出生入死，砂煲兄弟，點會唔識？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568