警方國安處昨派出500名警員搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名拘捕壹傳媒及《蘋果》五名高層，又凍結三間公司合共1,800萬元資產。因初選被控串謀顛覆國家政權罪，大部份仍被還柙的47名民主派人士，紛紛透過fb發文聲援《蘋果》，林卓廷呼籲市民「大家記得早起買報紙啦」、趙家賢則表示「正所謂，一日一蘋果」、長毛梁國雄亦大叫「買！買！買！重要的事情未講完三次後就要起行，GO！」、快必譚得志直言「蘋果日報，你今日買咗未？」，呼籲港人大力「懲罰」，買爆蘋果日報。

劉頴匡Fb小編發文，表示劉今日拿著一份《蘋果日報》去探訪室，「話第一次覺得有一份《蘋果》喺手喺咁珍貴。」劉指除了買報紙，亦呼籲大家網上訂閱蘋果的VIP計劃，支持其營運。「收押所內一日仲有得訂閱《蘋果》，劉一日都會支持，但可惜只能夠訂一份，要靠牆外嘅人買多幾份支持。」

劉還對《蘋果》所有記者及工作人員表達敬意，指「希望到佢出返嚟嘅時候，仍然可以接受《蘋果》嘅訪問。」其女友黃于喬亦在fb發文，指她買了十份報紙力撐蘋果，「唔使爭啦，10隻貓，一人睇一份。你哋喺屋企做咗廢青咁耐，喺時候睇報紙識下字啦」。

快必譚得志以畫傳情，連續兩天放了兩幅蘋果畫作到fb，對蘋果日報再被搜查事件十分關注。其中一幅名為「梵‧必加索名畫【最後的蘋果？】」，上面畫有大紅蘋果襯以嫩綠葉子，充滿生氣與希望，快必表示「今日出版的蘋果日報，會否是最後一份？」

他指《蘋果日報》不會是最後一間被打壓的傳媒，認為「唇亡齒寒，反而更令人擔憂！」又話雖然叫蘋果一句加油，實在太廉價，不過還是希望大家一齊為蘋果加油！

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