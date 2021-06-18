警方國安處昨日高調出動逾500警力再次搜查《蘋果》大樓，《蘋果》今日加印至50萬份，早上獲全港市民爆買支持，多區火速售罄，有支持《蘋果》的店舖更大手從報檔購入《蘋果》，早上放在店內免費供顧客取閱。阿木台灣麵老闆夫婦凌晨便向報檔買入100份撐《蘋果》，直言自己好支持言論自由，不希望《蘋果》消失。

阿木台灣麵老闆夫婦，凌晨1時半已經到旺角報攤購買《蘋果》，排隊等待了20分鐘才能成功購買，最終買入100份。老闆稱本來打算購買500份，但因沒有車，所以不夠力氣運送，所以只能買100份，希望令購買不到的顧客能夠免費拿取，齊撐《蘋果》，而全部報紙亦已在短時間內全部派完。

阿木老闆娘郭小姐表示，《蘋果》開報已逾25年，相比自己從台灣來港15年還要久，所以會一直撐《蘋果》，亦直指自己好支持言論自由。從第一日來港後，已經有閱讀《蘋果》的習慣，透過報章可以知道更多關於香港的事，所以並不希望《蘋果》會消失。

「我哋唔單止要支持《蘋果》，仲要支持香港文化」

L小朋友（化名）表示，《蘋果》是少數還未被「染紅」的傳媒機構，認為「未來香港只會越來越黑暗，所以香港嘅核心價值，言論自由和新聞自由十分重要」。雖然他年紀尚輕，但已經有鮮明的政治立場，「而家香港有好多新香港人，可能我哋係最後一代真真正正嘅香港人，講廣東話寫繁體字，所以係呢個年代我哋唔單止要支持《蘋果》，仲要支持香港文化。」

高先生表示看《蘋果》超過十年，表示如果《蘋果》不幸地消失，會支持其他立場的報章。

CHICKEEDUCK兩分店免費派500份《蘋果》

屢被政府部門針對的黃店CHICKEEDUCK，老闆周小龍一早自行購入500份《蘋果日報》。店員David指，兩間分店平均有250份供顧客領取，認為派報的行動是希望「身體力行去支持，同埋驚其他香港人買唔到，有呢條渠道畀佢哋嚟拎」。

David表示，今日店舖比以往早半小時開店，開店不足兩小時，已派發接近一半的《蘋果日報》，指出不少顧客購物後都會領取一份《蘋果》。他又提到以往曾派發蠟燭、白絲帶等，坦言是第一次派報紙，並預期下午2時許會派發完畢。

而相隔CHICKEEDUCK不遠的另一間黃店D/C Cafe，今日亦於店外擺放一張放滿《蘋果日報》的高椅，讓即使沒有進店用膳的途人亦能領取。

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