被公開原生性別，所受打擊不是一般人能理解和感受。17歲的Sam從年幼開始便有感困在一個不屬於自己的身體內，雖然熱愛打乒乓，卻因不想參加女子隊，「唔想代表一個我唔想代表嘅性別」而放棄參加比賽，寧願在街場以男性身份，與陌生人打籃球反而更自在，未料在協青社遭到不一樣的對待。

雖然尚未成年，Sam自幼已感到女性身體困住男兒靈魂，成為男性的願望於高中時更強烈，對女性身體越益反感，決意成年後進行性別重置，只希望身份證能寫上男性身份。Sam一直以男性裝扮外出，但總會面對表達性別的難堪。

驟眼看，Sam與一般少男無異，對Sam而言女性是異性，與男性才可稱兄道弟；Sam直言從小只愛玩具車，看男生動畫，收到娃娃禮物就拋進垃圾桶，形容穿校裙有如被迫「扮女人」，被束胸內衣焗出一身汗也自在無比。然而，男女身體上的分野，為他帶來了不少限制，有時更會感到自卑。

兩年前Sam開始健身，即使定時操練，但身旁男性總比他健碩，感慨自己始終沒有男性荷爾蒙。自小已是個運動健將，小學時打乒乓球賽為校爭光，不過比賽分男女子隊，Sam自言「唔想代表一個我唔想代表嘅性別」，於是放棄參加比賽，默默練習球技。青春期穿泳衣會凸顯身體特徵，Sam也只好暫停游泳，直至找到合適的泳衣才能繼續。唯獨打籃球時，烈日當空下Sam顯得從容，半年前他開始練習籃球，現時常在街場練習，與陌生人一同打波，十分自在。

早前，Sam勇敢向家人說出打算，希望成人身份證可換上男性名字，再開始進行性別重置手術。家人不反對其性傾向，但希望Sam保留名字及身體原狀，並着三思，令Sam感到失望：「用個唔符合性別嘅名，唔合乎理想嘅身體，係會唔開心。」Sam現時期望可做好心理和金錢準備，成年後盡快接受手術，雖知手術風險極高，但仍非常憧憬：「我好期待嗰日。」

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