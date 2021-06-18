周三（16日）下午5時許，警方接獲報案，指鑽石山蒲崗村道與彩虹道交界一個地盤發現人骨，於是到場調查，其後轉交古蹟辦跟進。

古蹟辦回覆查詢時，指周四（17日）派員到現場視察，發現的人骨是在一個俗稱「金塔」的瓦甕內。建築工程公司所聘請的文物保育顧問，正評估有關發現，並會向工程部門提交建議措施。如有需要，古蹟辦會從文物保育角度提供意見。

現場為鑽石山綜合發展區地盤，鄰近綠置居啟鑽苑及屯馬綫鑽石山站。記者到現場了解，地盤內烏燈黑火，沒有工人在內工作，地盤前方掛有告示牌，上面寫有該地盤為非公營房屋第四及五期工程，將會興建公共運輸交匯處、行人連接設施、活水公園及文化園景大道。

《蘋果》正向房屋署查詢，等候回覆。

曾為本港最大寮屋區

鑽石山綜合發展區前身包括大磡村、上元嶺村及下元嶺村，佔地超過7公頃，為本港最後一個大型寮屋區。大磡村在遷拆前已有60年歷史，在50年代猶如小區，影星喬宏、許冠文、許冠傑等均在大磡村長大。

到了1998年8月，房屋署宣佈分期清拆該處寮屋，至2000年底清拆行動步入尾聲，逾九成住戶已經遷出，但仍有居民因不滿政府沒有配屋安置而死守家園。隨後，大磡村發生多宗火警，居民流離失所。在歷盡火劫後，政府最終在2001年3月完成所有清拆。

地皮丟空多年後，2013年因房屋用地嚴重不足，政府決定改為純粹發展公營房屋用途。至目前，大磡村原址地底已興建了鑽石山港鐵站擴建工程，令鑽石山站成為屯馬綫重要轉乘站之一。

而發展區中正在興建的，則包括綠置居啟鑽苑、居屋啟翔苑以及其他配套設施。由於地段優越，加上低於市價發售，兩個屋苑，甫一推出即受市民歡迎，包括啟鑽苑在內的新一期綠置居，最少超額認購13.5倍。

另外，涉事地盤鄰近鑽石山站，港鐵於2014年進行屯馬綫工程期間，於宋皇臺站發現大量歷史文物，包括宋、元，以及清朝的錢幣、陶罐、瓷壺等，工程造價亦因考古工作而上升起碼41億元。

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